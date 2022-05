Nina, Ti spedisco in convento 2/ “Mia madre aveva perso tutte le lacrime, la capisco”

Nina cerca di consolare le suore dopo l’uscita di Nanda: “Da quanto tempo non vedevi una ragazza nuda?”

Nell’ultima puntata di Ti spedisco in convento, Nina, la giovane 21enne, in cerca del suo posto nel mondo, proprio come alcune delle sue compagne, dopo l’uscita di Nanda dal programma, sembra avvicinarsi di più alle suore, parlando anche dei suoi dolori e della sua famiglia. Poco dopo l’uscita di Nanda, vedendo le suore star male, anche lei, come le altre ragazze ha cercato di consolarle, ma a modo suo. In una discussione tra lei, Ana Maria e suor Julinda, le due chiedono: “Da quanto tempo era che non litigavi con qualcuno? Ma soprattutto, da quanto tempo era che non vedevi una ragazza nuda?”.

La suora capisce il loro intento di sdrammatizzare la situazione e si mette a ridere insieme a loro. Le ragazze hanno cercato di sostenerle, facendo per loro dei disegni, aiutandole a creare braccialetti e oggetti per i mercatini e aiutandole a preparare la colazione. Oltre ad aprirsi anche di più con loro, forse il gesto più grande è stato quello di assecondarle, infatti, il giorno dopo l’uscita di Nanda dal programma, le ragazze hanno accettato la sfida dell’essere più semplici e hanno deciso di presentarsi davanti alle suore senza trucco.

Nina parla dei suoi genitori: “Mia mamma aveva perso tutte le lacrime”

Nell’ultima puntata, per far aprire ulteriormente le ragazze e farle parlare dei loro problemi, le suore organizzano un gioco. Le ragazze dovevano rispondere a delle domande personali, con una parola che ritenevano adatta. Una delle domande poste dalle suore riguardava la figura paterna, a tal proposito, Nina si lascia andare, mostrando a tutti le sue ferite. In merito al padre la ragazza dice: “Una tortura il gioco delle parole, ho scritto vento perché io mio papà me lo ricordo come se stesse nel vento, quindi ogni volta che tira il vento io penso che sia nel vento, semplicemente”.

Il giorno seguente, Nina parlando con una suora, che si sfoga in merito alla situazione familiare e alla madre che non c’è più, decide di aprirsi con lei e in merito a sua madre dice: “Mia mamma diceva sempre ‘io non piango più’ perché aveva perso tutte le lacrime col mio babbo e la capisco adesso perché anche io ho pianto così tanto per mio papà che le cose mi fanno star male ma non riesco a piangere”. Alla fine dell’ultima puntata, lei e Ginevra sono state separate dal gruppo e portate al Monastero di Santa Chiara; a riguardo lei sembrava molto serena e l’ha presa come un’opportunità per conoscere altro, eppure pare che nella prossima puntata non tutto filerà liscio per le due ragazze.











