Nina Venturini, Ti spedisco in convento 2/ Affascinata dal percorso di Maria Lucia

Nina: tra le protagoniste di “Ti spedisco in convento 2”

Nina Venturini è la seconda protagonista di “Ti spedisco in convento 2” ad entrare nel Convento di Trapani. La ventunenne di Brescia nella clip di presentazione si è descritta come una persona solitaria e diffidente, che ama stare sola e andare per locali o in giro senza meta. A oggi pensa di sopravvivere e non di vivere, infatti, rimanda sempre il momento in cui deciderà cosa fare della vita. La ragazza arriva a Villa Santa Maria vestita di nero e con dei codini in testa, le suore le chiedono subito le sue impressioni. Nina confessa che sperava di andare altrove, in un posto in cui ci fossero più persone giovani e ragazzi e non in un convento di suore. La ragazza fa l’aiuto cuoco, ma sta cercando la sua strada e appare piuttosto inquieta. Come con Chiara, le suore si siedono a tavola con la giovane e le presentano tutte le consorelle. La ragazza appare divertita e, al contempo stupita della situazione, ma cerca di fare amicizia con le suore.

Nina: il rapporto con la postulante Maria Lucia

Suor Laxmi accompagna in camera Nina dove fa la conoscenza di Chiara e, nel corso della serata, tutte le altre concorrenti con cui si instaura un buon rapporto. Poco dopo, lei e le compagne fanno la conoscenza della postulante Maria Lucia e ascoltano le numerose regole del convento. Suor Carolina comunica alle ragazze che dovranno alzarsi alle 6, andare a letto alle 22, pregare, svolgere alcune mansioni e non usare il cellulare. Nina Venturini afferma di non aver nessuna intenzione di seguire queste regole: lei è libera e vuole fare ciò che vuole. Nonostante ciò, la ragazza si integrata bene con il gruppo delle ragazze e si dimostra interessata nel conoscere soprattutto Maria Lucia, la postulante, facendosi raccontare cosa faceva prima di intraprendere il percorso per diventare suora. Maria Lucia rivela di aver lavorato come barista e questo porta Nina a riflettere sul suo futuro in quanto lei, a differenza della postulante, non sa ancora cosa vuole

