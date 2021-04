Nina Verdelli, compagna Alessio Boni/ “Il matrimonio? Mai!”

Nina Verdelli è la compagna di Alessio Boni. Classe 1985, Nina è una giornalista, figlia di Cipriana Dell’Orto, ex direttrice del magazine “Donna Moderna”, e di Carlo Verdelli, ex direttore di “La Repubblica”. Ha studiato a New York e scritto per riviste celebri come “Vanity Fair” e “Glamour”. Nina Verdelli ha anche pubblicato un libro, dal titolo “Breve storia triste (del mondo)”. Nina Verdelli e Alessio Boni stanno insieme dal 2017 e nel 2020 sono diventati genitori del loro primo figlio, Lorenzo.

“Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito. Tra i due la più vecchia è lei. È infatti più saggia e paziente di me”, ha rivelato tempo fa l’attore sulle pagine di “Chi”, rispondendo a chi sollevava la questione della loro differenza di età (quasi 20 anni). Nella stessa intervista Boni ha detto di non essere interessato a sposarsi: “Il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d’accordo”.

Nina Verdelli, compagna Alessio Boni: insulti e minacce sui social

Nei giorni scorsi Nina Verdelli si è espressa a favore del Ddl Zan con un post su Instagram: “Io voglio che mio figlio cresca in un Paese in cui la diversità è protetta e l’odio messo al bando. Approviamo subito il #ddlzan”, ha scritto la giornalista. Subito è stata attaccata e insultata pesantemente da alcuni leoni da tastiera: “Nel 2020 mi si augurava la morte, a me e al mio bambino. Quest’anno siamo passati agli insulti. La dinamica, però, è la stessa: tweet mandati da account con 0 follower studiati appositamente per creare disagio. Ecco un motivo in più per approvare il #ddlzan: se fosse legge, sarebbe prevista un’aggravante per misoginia per chiunque osasse definirmi “figlia di tro*a”. Fermiamo l’odio”, è stato l’appello della compagna di Alessio Boni. Tantissimi i messaggi di supporta da parte dei suoi follower, tra cui lo stesso Alessandro Zan.

