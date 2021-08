Nina Verdelli e Lorenzo, fidanzata e figlio Alessio Boni/ In arrivo un altro bambino

Nina Verdelli e Alessio Boni sono in attesa del loro secondo bambino

L’annuncio della gravidanza è arrivato sul profilo ufficiale di Nina Verdelli, dove la giornalista e fidanzata di Alessio Boni ha pubblicato uno scatto con Lorenzo in braccio e il pancione ben visibile: “My boy(s)”, ha scritto a corredo del post, non lasciando spazio alle interpretazioni. La notizia viene diffusa a poco più di un anno dalla nascita di Lorenzo, il loro primogenito, venuto al mondo nel bel mezzo del lockdown il 22 marzo 2020.

Alessio Boni papà bis/ La compagna Nina Verdelli incinta del secondo figlio

Nonostante il loro legame sia così stretto e intimo (come detto, infatti, i due sono già genitori), Alessio e Nina non sono sposati. Di loro si sa che stanno insieme da anni nonostante una differenza di età notevole (lui è del ’66 e lei dell’85) e che una delle cose che li tiene uniti è la passione condivisa per il mondo dello spettacolo.

Alessio Boni "Mio padre quasi non mi parlava"/ "Per soldi ho fatto il cameriere e.."

Alessio Boni racconta la nascita di suo figlio Lorenzo

Di fatto, Nina Verdelli e Alessio Boni si occupano a vario titolo di cultura e intrattenimento. Alessio, come tutti sanno, è un attore super richiesto di cinema, teatro e televisione, mentre invece Nina fa parte dello staff di redattori di Vanity Fair Italia, noto periodico di costume, moda e società. È figlia d’arte, essendo i suoi genitori uno Carlo Verdelli, ex capo di Sette, La Gazzetta dello Sport e Vanity Fair e Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna.

Nina e Alessio sono apparsi insieme in occasione di diversi red carpet, e in generale lui non rinuncia mai a parlare della loro relazione sui giornali. “Ho vissuto una quarantena fuori dal comune”, ha dichiarato l’attore nel 2020 proprio a Vanity Fair. Il riferimento è alla nascita del loro primo figlio Lorenzo: “L’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra. A volte la felicità arriva nei momenti più insulsi”.

LORENZO, FIGLIO DI ALESSIO BONI/ "Vorrei essere un papà dolce ma col pugno duro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA