Nina Verdelli, fidanzata Alessio Boni/ È figlia del famoso giornalista Carlo

Si chiama Nina Verdelli la fidanzata di Alessio Boni, attore di cinema, teatro e televisione originario di Sarnico (Bergamo) tra i più in vista del panorama dello spettacolo attuale. I due stanno insieme dal 2016, anche se la loro relazione è uscita allo scoperto solo due anni dopo. Nel 2020, Nina e Alessio hanno avuto un figlio, Lorenzo, anche se il matrimonio non sembra ancora essere tra i loro progetti. Nina, figlia dell’ex direttrice di Donna Moderna Cipriana Dall’Orto e di Carlo Verdelli, a sua volta a capo di Sette, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair, è anche lei una giornalista affermata.

Alessio Boni e la paternità/ L'amore per Nina Verdelli e Lorenzo (A ruota libera)

È possibile leggerla su Vanity Fair, dove – soltanto pochi giorni fa – ha pubblicato un lungo articolo dedicato alle donne che si sono distinte in vari campi dall’informazione alla scienza. “Ci sono volte in cui mi rendo conto che, davvero, faccio il mestiere più bello del mondo”, ha esordito Nina su Instagram, condividendo la sua soddisfazione a lavoro finito. “Un mestiere – prosegue – che mi permette di non smettere mai di studiare. Di usare la penna per dare voce ai valori in cui credo. E che, ogni giorno, mi fa conoscere persone eccezionali”.

NINA VERDELLI, COMPAGNA ALESSIO BONI/ “È lei l’autrice del video virale con Lorenzo”

Nina Verdelli: “Vi presento le donne a cui mi ispiro”

Alcune delle ‘persone eccezionali’ a cui Nina Verdelli fa riferimento sono figure di donne forti e in qualche modo preminenti nella scena pubblica italiana. Si tratta di circa cinquanta profili celebri come quelli di Giovanna Botteri, Elisabetta Sgarbi, Serra Yilmaz, Elena Bottinelli, Giovanna Iannantuoni, Teresa Lin e Alba Rohrwacher, che lei si propone di raccontare sulle pagine della rivista. Si comincia da Amalia Ercoli-Finzi (ingegnere aerospaziale), Roberta Cocco (assessore alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano), Mirta Michilli (direttrice di Fondazione Mondo Digitale) e Paola Leocani (avvocato). “Quattro storie di donne-cannoni che lasciano il segno”, sottolinea Nina, “e che fanno da esempio a noi tutti”.

ALESSIO BONI/ “Le canzoni sul balcone? Mai partecipato, avevo la morte nel cuore”

Chi è Nina Verdelli

Dopo aver vissuto rispettivamente in Toscana e a Milano, Alessio Boni e Nina Verdelli sognano di trasferirsi negli Stati Uniti. Questo, almeno, era nei loro piani qualche anno fa, nell’era pre-Covid e pre-arrivo di Lorenzo. In effetti, sul suo profilo Instagram, Nina pubblica spesso foto di viaggi e in particolare foto al mare, anche se non mancano alcuni scatti in compagnia del fidanzato attore. Nina è molto legata anche alla sua famiglia d’origine: ha un fratello, Pietro, di molto più giovane di lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA