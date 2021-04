Nina Verdelli, fidanzata Alessio Boni/ Giornalista e mamma di Lorenzo: “La mia vita!”

Si chiama Nina Verdelli ed è ormai nota al grande pubblico come la fidanzata di Alessio Boni. L’attore di cinema, teatro e televisione originario della provincia di Bergamo si prepara a tornare in tv con la seconda stagione de La Compagnia del Cigno ma questa sera sarà a La Canzone segreta e, magari, rivelerà proprio alcuni dei momenti più intimi vissuti con la fidanzata con la quale sta ormai dal 2016. Fino ad un paio di anni fa la loro relazione era segreta e lontana da occhi indiscreti ma tutto è cambiato quando nel 2020, la bella Nina è diventata mamma di Lorenzo, figlio di Alessio Boni. Al momento non si parla ancora di matrimonio ma siamo sicuri che questi due anni passati assieme al loro bambino affrontando le difficoltà della Pandemia, li ha uniti molto.

Lorenzo, figlio Alessio Boni/ "La sua nascita come la Cappella Sistina"

Nina Verdelli, fidanzata Alessio Boni e mamma del piccolo Lorenzo

Ma chi è Nina Verdelli? Oltre ad essere la mamma di Lorenzo e la compagna di Alessio Boni, è giornalista nonché figlia d’arte visto che la madre è l’ex direttrice di Donna Moderna Cipriana Dall’Orto e il padre è Carlo Verdelli, nella cabina di regia di Sette, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair. Proprio su quest’ultima rivista è possibile leggere gli articoli a firma della figlia specie quando si parla di battaglie al femminile. Dopo aver vissuto rispettivamente in Toscana e a Milano, i due sognano di partire per gli Stati Uniti, almeno prepandemia. Insieme amano viaggiare e amano il mare. E’ vero anche che Nina, proprio come Alessio Boni, è molto attaccata alla sua famiglia d’origine. Riusciranno davvero a decollare dopo che tutto questo sarà finito? Per adesso è tutto rimandato.

