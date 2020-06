Nina Verdelli, fidanzata Alessio Boni/ L’attore: “è più saggia e paziente di me”

Nina Verdelli è la compagna di Alessio Boni, l’attore ospite della seconda puntata (in replica) di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso sabato 27 giugno 2020 su Raiuno. La Verdelli è legata da diverso tempo con l’attore di diverse fiction di successo e recentemente hanno festeggiato la nascita del primo figlio: Lorenzo. Un momento davvero magico per la coppia che però non ha alcuna intenzione di sposarsi. A raccontarlo è stato proprio Alessio Boni che parlando della compagna ha rivelato: “io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito. La differenza d’età tra noi non è qualcosa che mi spaventa. Tra i due infatti la più ‘vecchia’ è Nina. È infatti più saggia e paziente di me”. Nonostante la differenza di età, circa 20 anni, Alessio e Nina sono più felici che mai visto che da pochissimo sono diventati mamma e papà. La nascita di un figlio lo si sa cambia la vita al punto che l’attore ha dichiarato: “tutto è avvenuto in maniera naturale e continuerà a scorrere nello stesso modo. Se dovessi prendermi del tempo per mio figlio, lo farò. Sono sereno all’idea di dover rinunciare ad alcuni lavori”.

Nina Verdelli ha partorito: la giornalista è diventata mamma

Nina Verdelli è diventata mamma! Proprio così la compagna di Alessio Boni ha dato alla luce il primogenito di nome Lorenzo. Una gioia immensa per la coppia che ha deciso di vivere questo momento così importante in maniera molto riservata. Una decisione che non sorprende, visto che la coppia sin da quando è uscita allo scoperto ha preferito sempre viversi lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Dopo la nascita del piccolo Lorenzo però non c’è nessun matrimonio in programma. A precisarlo è stato proprio l’attore che ha confessato: “matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri ciò che provo e Nina è d’accordo con me”. Per la giornalista, figlia di Carlo Verdelli ex direttore di La Repubblica e di Cipriana Dell’Orto, ex direttrice del magazine Donna Moderna, è un momento davvero magico. La Verdelli, infatti, proprio come i genitori si è dedicata alla comunicazione lavorando come giornalista collaborando con magazine di grido come “Vanity Fair” e Glamour. Non solo, ha anche debuttato come scrittrice con il libro “Breve storia triste”.



