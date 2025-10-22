La cantante Nina Zilli è una delle ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin This is Me. L'artista parlerà della sua musica e magari anche della sua vita

La cantante Nina Zilli sarà una delle ospiti della trasmissione This is Me, programma condotto da Silvia Toffanin e che andrà in scena mercoledì 22 Ottobre 2025. L’artista è una delle cantanti più apprezzate in Italia ed è sicuramente considerata come un’artista piuttosto particolare, o meglio originale. Ma andiamo a conoscerla meglio.

Nina Zilli nasce a Piacenza il giorno 2 Febbraio 1980 ed il suo è un nome d’arte mentre il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta. Fin da piccola, ha una grande passione per la musica, ha una voce potente e riesce a gestirsi tra vari generali, ma soprattutto tra soul, pop e jazz che apprezza notevolmente. La carriera di Nina inizia negli anni 2000 quando si esibisce in vari locali.

Nel 2009 si fa conoscere al grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo (nella categoria Nuove Proposte) con il brano L’uomo che amava le donne e tutti notano il suo grande talento e soprattutto la sua voce. Nel 2010 poi ottiene grandissimo successo con il brano 50 Mila, presentato a Sanremo insieme a Giuliano Palma e Nina diventa sempre più famosa. La sua musica evidenzia testi significativi e l’artista diventa un’icona.

Nina Zilli e la riservatezza sulla sua vita privata

In passato Nina Zilli ha avuto una particolare quanto tormentata storia con il cantante Neffa, ma i due poi si sono lasciati e la donna è legata al rapper Daniele Lazzarin, meglio conosciuto come Danti. I due stanno da qualche anno insieme e nel 2023 hanno avuto la prima figlia, la piccola Anna Blue. A riguardo Nina raccontò qualche tempo fa a Number One: “Il nome di mia figlia è Anna Blue con la e per ricordare la blue note, quella nota che mi smuove tutto e mi commuove, quella del Rhiytm and Blues.

La donna ha rivelato più volte di non aver avuto un’infanzia facile, in primo luogo ha raccontato: “Da ragazzina avevo il baffo e non mi filavano, possiamo dire che ho avuto un’infanzia un po’ traumatica” e più volte la donna ha raccontato il problema del bullismo che durante l’infanzia l’ha tenuta spesso ostaggio.

Ma ora l’artista è cambiata ed ha sottolineato: “Ho visto i bulli negli occhi ricoprirmi di fango e quindi cosa me ne può fregare di commenti su Internet di persone che si nascondono dietro ad un nickname”.