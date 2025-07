Nina Zilli, ecco chi è la cantante: dagli esordi ai grandi successi. Al liceo fu vittima di bullismo, ma poi si prese una grande rivincita...

Nina Zilli, dagli esordi ai grandi successi: adolescenza difficile a causa del bullismo

Dai grandi successi nel mondo della musica alle difficoltà vissute nella vita privata e nel suo passato non sempre facile. Nina Zilli oggi è una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano, grazie anche alla credibilità che si è conquistata negli anni coi suoi grandi successi. Da L’amore è femmina a Sola, passando per singoli straordinario come 50mila. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, però, Nina Zilli ha rivelato alcuni momenti difficili del suo vissuto, dimostrando come le avversità a volte possano diventare delle enormi opportunità per forgiare il carattere.

E lei lo ha fatto con grande forza, attraversando la sofferenza e il dolore di cui ancora oggi porta i segni emotivi: “Quelli del liceo sono stati anni di crudeltà vera. A me, che ho guardato i bulli negli occhi ricoprirmi di fango, cosa me ne può fregare dei commenti su internet di persone che si nascondono dietro a un nickname”.

Nina Zilli racconta la sua rivincita contro i bulli: “Vinsi il titolo di Miss Liceo e capii una cosa…”

Nina Zilli oggi ha la forza di ignorare gli hater, forte delle sue consapevolezza, ma non dimentica quello che ha passato. Per questo motivo, probabilmente, oggi si sente vicina alle minoranze e tra le tante cose ha a cuore il tema del femminismo. “Lavoro in un mondo ancora prevalentemente maschile” ammette amareggiata nel corso dell’intervista.

Ma Nina Zilli si fa forza, ripensando agli insegnamenti dei suoi genitori, che l’hanno seguita e cresciuta minuziosamente, aiutandola anche a superare le difficoltà legate al bullismo al liceo, dove poi vinse il titolo di Miss nel concorso annuale. Una piccola grande rivincita, dopo aver sofferto tanto: “Lì ho capito che non ero più il brutto anatroccolo delle medie, grassa e con la ferraglia in bocca”.

