Ci sono artisti che quasi non necessitano di presentazioni; parlano le carriere, i traguardi conseguiti. E’ questo il caso di Nina Zilli, stella lucente della discografia italiana che da anni domina la scena conquistando non solo il favore degli appassionati ma soprattutto quello della critica del settore. Per 4 volte si è messa in evidenza sul palco del Festival di Sanremo; memorabile il suo terzo posto al debutto (2010) dove ottenne anche il Premio della Critica ‘Mia Martini’. Forse troppo poco si parla anche del suo nono posto all’Eurovision Song Contest nel 2012; uno dei migliori piazzamenti del nostro Paese alla kermesse internazionale. Non mancano nel palmares di Nina Zilli anche premi e candidature prestigiose; dai 2 Wind Music Award alle nomination per gli MTV Europe Music Awards.

In virtù della sua influenza nella musica ma anche in tv date le diverse esperienze in numerosi format televisivi, Nina Zilli ha spesso attirato la curiosità degli appassionati anche in riferimento alla sua vita privata. “Sembrava una favola, invece era un ‘calesse’…”, ironizzava così la cantante intervistata da Vanity Fair a proposito del rapporto con l’ex compagno Neffa. Con il collega la liaison è iniziata nel 2013 ma dopo circa due anni sono giunti alla rottura: “Perchè ci siamo lasciati? Stavamo più male che bene, eravamo incompatibili”. Oggi il suo cuore batte per Danti; insieme da 5 anni e di recente diventati genitori con la nascita di Anna Blue, prima figlia della coppia.

Il carattere di Nina Zilli, non solo dal punto di vista artistico ma soprattutto umano, è forse frutto anche delle esperienze di vita che, seppur difficili da vivere nel momento, l’hanno forgiata e resa una donna fiera e consapevole. Da ragazza – come racconta Leggo – è stata vittima di bullismo: “Per le mie compagne delle medie ero il brutto anatroccolo; grassa, con la ferraglia in bocca…”, parlava così la cantante in un’intervista del passato sottolineando però la sua forza nel guardarli dritto negli occhi senza lasciarsi affondare da quelle becere offese per il suo aspetto fisico.

Circa due anni fa emerse un’altra notizia piuttosto controversa in riferimento a Nina Zilli. Nel pieno della gravidanza, si ritrovò infatti le porte chiuse di un nuovo progetto imminente e la motivazione pare fosse proprio la dolce attesa: “Ero incinta e ciò mi rendeva inaffidabile ai loro occhi”. Un’esperienza decisamente surreale considerando i tempi odierni dove si parla di emancipazione e maggiore consapevolezza sociale su determinati temi come appunto la maternità.