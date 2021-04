Nina Zilli/ “La verità è nella vita vissuta, non nei tweet”

Nina Zilli torna in tv ospite di “Un’ora sola ti vorrei“, il one-man show di Enrico Brignano. Un gradito ritorno quello della cantautrice di “50 mila” che recentemente si è data anche alla scrittura con il suo primo libro dal titolo “Dream City”. Si tratta di una grafic novel ambientata in un colorato mondo futuro che la Zilli ha raccontato così in una intervista rilasciata ad domanipress.it: “da piccola avevo tre grandi passioni: la musica, il disegno e la pittura e il basket. Col tempo il rock’n’roll si è impossessato di me e ho lasciato per strada, senza mai dimenticarli, gli altri miei due grandi amori. Così ho smesso di giocare a basket ma ho continuato a disegnare, perché mi aiuta a riempire i momenti morti durante la registrazione di un disco o anche solo a rilassarmi quando sono a casa”. Oggi alcuni di quei disegni sono diventati parte integrante della sua carriera: alcuni sono diventati le copertine dei suoi album e altri sono finiti nelle pagine di questo suo primo libro. “Tutto è nato da un’offerta arrivata alla presentazione di Modern Art, il mio quarto disco: un’amazzone metropolitana, collaboratrice per la casa editrice Mondadori, vedendo i miei disegni originali, mi ha proposto questo folle viaggio ed io che sono sempre curiosa e che amo esplorare territori artistici nuovi non ho potuto rifiutare. Il mondo del disegno è sempre stato per me un rifugio colorato in cui perdersi e volare” – ha raccontato l’artista che ha poi parlato del suo rapporto con internet e i social .

Nina Zilli, internet i social: “Faccio disastri e perdo pezzi di sms e di email”

“Faccio disastri e perdo pezzi di sms e di email per la gioia di amici e collaboratori, ma la amo anche follemente perchè mi permette di comporre musica molto più velocemente di prima, di registrarmi al volo se mi viene in mente una melodia, o anche solo di ordinarmi qualcosa da mangiare tramite app e guardarmi il live di Otis Redding al ready steady go” – ha detto Nina Zilli che ha precisato di non essere per niente dipendente dalla tecnologia. Parlando poi di social ha parlato anche di haters: “durante gli anni della scuola io ero cicciotta e avevo l’apparecchio fisso ai denti, sopra e sotto, con elastici colorati incrociati sulle due arcate…Diciamo che per questo mio “status” mi sono fatta le ossa e ora, questi haters, che non ti devono nemmeno guardare negli occhi prima di dirti una cattiveria, non li calcolo, non li capisco e mi fanno pena. Poi infondo basta solo un click per liberartene…” – facendo una doverosa precisazione – “la verità è nella vita vissuta, non nei tweet”.

