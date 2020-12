Nina Zilli/ Nuovo look per dimenticare il 2020!

Anche Nina Zilli prende parte a Qui e Adesso, lo speciale di Natale condotto da Massimo Ranieri. Una serata all’insegna della musica, con il celebre artista accompagnato sul palco da tanti ospiti di prestigio. Come anticipato, ad animare la proposta televisiva di questa sera, mercoledì 30 dicembre 2020 su Raitre, c’è anche Maria Chiara Fraschetta, in arte Nina Zilli. La cantante porta tutto il suo entusiasmo sul palco per salutare virtualmente il suo pubblico ma anche per dimenticare questo terribile 2020.

La cantante infatti risultò positivo al Coronavirus lo scorso novembre, per fortuna senza riportare gravi conseguenze. Fu la stessa Nina a rendere pubblica la questione, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme anti contagio. Questa sera, quindi, la rivediamo all’opera in Qui e Adesso, insieme a tanti altri cantanti e personaggi dal mondo dal mondo dello spettacolo, con l’unico obiettivo di unire musica e spensieratezza.

Nina Zilli, nuovo look! Su Instagram mostra capelli decolorati:

In molti hanno interpretato il cambio di look di Nina Zilli come una “mossa” per tagliare con il recente passato, caratterizzato dalla positività al Covid-19. I capelli decolorati rappresenterebbero un nuovo inizio per la cantante, che questa sera sarà tra le protagoniste della puntata speciale di Qui e Adesso con Massimo Ranieri. Nina Zilli, di certo, si conferma un personaggio particolarmente eccentrico e carismatico, considerando che non ha minimamente tentennato nel mostrare su Instagram il video dove rivela i suoi capelli chiaramente decolorati. Toni biondi con ciocche anteriori colorate di un azzurro acceso, oltre ad alcune sfumature verdi. Nina Zilli non ha paura di osare e si vede. Curiosità massima per i fan, dunque. I follower a questo punto attendono trepidanti la puntata di stasera, per scoprire con quale look Nina Zilli salirà sul palco.



