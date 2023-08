Nina Zilli/ “Spero di riuscire ad aiutare mia figlia a farle capire l’importanza degli esseri umani”

Nina Zilli e il ritorno alla musica con il singolo “Innamorata”

Nina Zilli è tra gli ospiti di Michelle Impossibile, lo show di Michelle Hunziker trasmesso in replica in prima serata su Canale 5. La cantante è da pochi mesi diventata mamma della figlia Anna Blue, ma è anche tornata sulle scene musicali con il singolo “Innamorata”. Intervistata da manintown.com ha raccontato: “Innamorata della musica sì, come il primo giorno, appunto, fortunatamente i suoi poteri magici su di me sono rimasti invariati. Fare musica come agli inizi, invece, è già più difficile: quando non si ha niente da perdere né un pubblico “reale”, è inevitabile scrivere più liberi da ogni tipo di congettura o ansia. Di sicuro, però, certi aspetti non sono ancora diventati “lavoro” e tento di scrivere il più naturalmente possibile, senza pensare a nulla. Metto le mani sul pianoforte o prendo la chitarra, suono e canticchio melodie, che forse diventeranno canzoni”.

Parlando proprio del singolo ha sottolineato: “parla dell’insostenibile leggerezza dell’amore. «Innamorata senza sapere perché», magari della persona sulla carta più “sbagliata” per noi, senza poter farci nulla: è semplicemente successo. Anche Tenco cantava «mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare», e niente si può fare davanti a un sentimento così forte, se non decidere di lasciarci trasportare”.

Nina Zilli: “riuscirò ad essere una brava madre per mia figlia Anna Blue?”

La vita di Nina Zilli è sicuramente cambiata da quando è arrivata la figlia Anna Blue. Oggi è consapevole di tante nuove sfide da affrontare e vincere: “le sfide sono numerose, tutte personali, e partono dal giorno uno della gravidanza: dal modificare le proprie abitudini al sentire il proprio corpo cambiare, fino ad arrivare a non riconoscerlo quasi più, man mano che ci si avvicina al parto”. Non solo, la cantautrice non nasconde di avere delle preoccupazioni per il futuro: “rriuscirò ad essere una brava madre? Sarò in grado di darle tutto ciò che le serve? Dall’altra penso al futuro delle nuove generazioni e a quello del pianeta, sono molto preoccupata. I danni del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, la situazione per i più giovani non è certamente incoraggiante”. Nonostante tutto però ha grande fiducia nelle nuove generazione e si augura: “di riuscire ad aiutare mia figlia, a farle capire l’importanza degli esseri umani, dell’empatia, del sentirsi parte di un tutto, della nostra piccolezza e fragilità di fronte a Madre Natura”.

