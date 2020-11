Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi/ La staffetta li premierà a Ballando con le Stelle?

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono pronti a tornare in pista a Ballando con le stelle 2020 e in questi giorni hanno avuto modo di preparare la staffetta con la quale saliranno sul palco questa sera. I due hanno messo insieme una serie di balli che hanno fatto in queste settimane sperando di convincere il pubblico a dar loro un’altra occasione attraverso i loro voti. Solo così la coppia potrà tornare in pista e giocarsi il tutto per tutto con il ripescaggio in vista del gran finale che ci attende nelle prossime settimane. I due sono stati eliminati ormai quattro settimane fa e all’epoca della loro uscita di scena hanno ringraziato con un video social in cui annunciavano il ritorno per il ripescaggio: “Un Saluto Da Ballando con le Stelle, Un saluto per tutti Voi che ci Avete Sostenuto in questo cammino. Ricordatevi che ci sarà il ripescaggio e ci servirà tutto il Vs Sostegno. Un Saluto, Ninetto”.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi ripescati a Ballando con le stelle 2020?

Il ballo di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi è spesso finito sotto accusa perché un po’ troppo recitato e poco ballato. L’attore ha provato a mettersi in gioco in tutti i modi ma sicuramente il loro percorso non è stato lineare. Dopo essere partiti con il botto nella prima puntata arrivando ad un passo dal podio, i due si sono un po’ fermati e nella seconda hanno portato a casa addirittura un doppio zero e tanti commenti negativi anche da parte della benevola Carolyn Smith ha cha invitato Ninetto a sciogliersi un po’ di più nei movimenti. Anche Zazzaroni lo ha visto un po’ legnoso paragonandolo a Razzi al grido di “tanta simpatia ma poco ballo”. I due sono riusciti a recuperare un po’ successivamente ma alla fine sono stati eliminati. Questa sera riusciranno a strappare un biglietto per il gran finale?



