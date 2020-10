Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi/ Risalita dopo un esordio incerto, come andrà?

NINETTO DAVOLI PIANGE PENSANDO ALLA MAMMA

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi hanno aperto la puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle 2020. Paolo Belli ha rivelato che l’attore ha una dedica speciale da fare prima di salire sul palco e lui coglie la palla al balzo per rivelare di aver dedicato questa performance ai suoi genitori che non ci sono più ma che sicuramente dal cielo continuano a seguirlo. Subito dopo partono i video clou della scorsa settimana, le critiche dei giudici di Ballando e lui conferma di volersi nascondere dietro una maschera quando balla proprio perché è un modo come un altro per riuscire a difendersi, come quello che ‘ si butta avanti per non cascare indietro. Uno che ha vissuto in periferia con una famiglia disagiata con uno stipendio e sei in famiglia, come vuoi che viene su, sicuramente ha problemi interiori per i quali non puoi farci niente’. Ninetto Davoli è convinto che lui gioisce per la vita soprattutto perché è riuscito a cambiare il suo destino ma adesso ogni mattina affronta il destino, il ballo, un mondo che non gli appartiene ma solo a casa, quando è solo, tornerà quello di sempre, quello con mille pensiero e, perché no, i suoi fantasmi. Alla fine lui si commuove pensando a sua madre ma subito parte la base, siamo sul palco di Ballando con le stelle per la performance della seconda puntata in cui non mancano il suo monologo e il suo sketch.

IL CHARLESTON RISOLVE I PROBLEMI DI NINETTO DAVOLI?

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi si sono esibiti in un fresco e divertente Charleston che sicuramente ha convinto i giudici più della volta scorsa visto che i due hanno chiuso la puntata con un ottimo quarto posto e la bellezza di 38 punti. Ma quali sono stati i commenti dei giudici? La prima a dire qualcosa è Carolyn Smith che lo trova più sciolto, un ragazzino che non cresce mai ma che vive di una finta sicurezza. Mariotto rompe subito gli equilibri rivelando ‘è arrivato un messaggio di mia mamma che mi dice di non avere nessuna pietà’ e lui trova Ninetto Davoli si sia un po’ cullato e che abbia ballicchiato ma senza fare niente di che. Alla fine i due finiscono per discutere, almeno simpaticamente, e tocca a Milly Carlucci interromperli mandando in onda la pubblicità e invitando il suo ballerino a non fare gesti..



© RIPRODUZIONE RISERVATA