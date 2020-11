Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi/ Si giocano tutto al ripescaggio (Ballando)

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono una delle coppie eliminate di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Un percorso durato un paio di settimane all’interno del popolare programma del sabato sera di Raiuno dove la coppia non è riuscita a conquistare né l’approvazione della giuria né tantomeno quello del pubblico da casa. L’attore, infatti, durante la puntata del 3 ottobre scorso si è ritrovato con la maestra di ballo Ornella Boccafoschi nello spareggio finale contro la coppia Antonio Catalani e Tove Villfor. Una sfida finale che ha visto vincere con il 71% delle preferenza la coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor, mentre Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono stati eliminati con il 29% delle preferenze. A decidere il futuro della coppia è stato il pubblico da casa con il voto tramite social. Per la coppia però non è ancora tutto deciso, visto che durante la semifinale di sabato 14 novembre 2020 i due potrebbero rientrare in gara grazie al ripescaggio. Sarà davvero così?

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi eliminati da Ballando con le Stelle, ma…

Il percorso di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 2020 non ha brillato particolarmente, anche se la coppia ha dimostrato di imparare dagli errori. Alcune settimane fa, infatti, la coppia è stata protagonista di un Charleston sulle note di “Azzurro” di Adriano Celentano che ha convinto la presidentessa di giuria Carolyn Smith che ha notato un miglioramento da parte dell’attore. “Meglio della settimana scorsa, un po’ più sciolto” è stato il commento della ballerina e coreografa. Peccato che la performance di ballo di Davoli non ha convinto minimamente Guglielmo Mariotto con cui l’attore ha avuto un divertente screzio. Nonostante l’impegno però la giuria non ha premiato l’attore visto che è stato bocciato sia da Ivan Zazzaroni che ha giudicato la prova senza ritmo, ma anche da Selvaggia Lucarelli che ha commentato: “lui come Richard Gere? Sì quando è posseduto dal monnezza”. Una prova deludente per la giura che ha dato soli 13 punti e due 0. Ora il destino della coppia formata da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi è solo nelle mani del pubblico da casa che durante la semifinale potrà decidere con il ripescaggio di farli rientrare in gioco. Sarà davvero così?

