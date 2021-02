Ninetto Davoli/ La moglie Patrizia Davoli e la lunga storia d’amore

Noto attore, simbolo della romanità, il pubblico ricorda Ninetto Davoli anche per la sua ultima avventura televisiva: Ballando con le stelle. Il noto attore è stato uno dei grandi protagonisti, anche se la sua avventura nello show condotto da Milly Carlucci è durata solo quattro puntate. Un’eliminazione che, in modo polemico, ha attribuito soprattutto ad una dei giudici: Selvaggia Lucarelli. In un’intervista radiofonica, rilasciata dopo l’eliminazione, Davoli ha infatti dichiarato: “Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle? Non l’ho mandata a quel paese, ma è come se lo fosse. Mi sono sfogato, non ce la facevo più. Non ha usato termini carini nei miei confronti, ma va bene così. Mi sono molto divertito, ma alla quarta puntata mi hanno cacciato via, la Lucarelli è stata quella che ha contribuito a mandarmi via.”

Ninetto Davoli e la lunga storia d’amore con la moglie Patrizia

Se la carriera di Ninetto Davoli è ben nota, poco si sa della sua vita privata. Ciò che è certo è che l’attore romano è sposato con Patrizia dal 1973. La loro è una lunga e solida storia d’amore che, tuttavia, si è tenuta ben lontana dai riflettori e, dunque, dal gossip. Da questo matrimonio sono nati due figli: Pier Paolo e Guido. Anche la loro vita è abbastanza riservata e poco nota al pubblico e ai fan di Ninetto.



