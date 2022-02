Ninì Salerno, chi é e vita privata/ “La vita ti batte sulla spalla e…”

Ninì Salerno sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Nini È un attore, regista, cantante, comico e cabarettista italiano, già componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Suo fratello è Nicola Salerno, componente dei RADAR e dei NAD. Nini Salerno è rimasto molto amico di Umberto Smaila nonostante i due non lavorino più da tempo insieme. Ninì Salerno ha fondato lo storico gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli assieme a Jerry Calà e Franco Oppini. I quattro si sono conosciuti a Verona perché, tranne Calà, sono tutti veronesi e infatti il gruppo prende il nome da un vicolo che esiste davvero a Verona. Nel periodo in cui erano all’apice del successo tra tv e locali vivevano però a Milano. Ancora oggi Salerno, Smaila, Calà e Oppini, ricordano spesso nelle interviste il periodo in cui erano coinquilini a Milano, in un appartamento dietro Piazzale Loreto che era un vero e proprio porto di mare, perché da lì passava tutto il meglio del cabaret milanese di quegli anni. Hanno raccontato che spesso, quando tornavano dalle serate, dovevano dormire per terra perché non trovavano più posto nel loro appartamento.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal sito Blitz Quotidiano, scopriamo che Nini Salerno è sposato ma sulla moglie si sa ben poco, essendo molto riservato: è certo, però, che abbia un figlio., Garvey. Nino Salerno è stato sposato negli anni in cui ancora faceva parte del gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli e sua moglie andò a vivere con loro, poi però quel matrimonio è finito, i suoi amici storici lo hanno aiutato a superare la delusione del divorzio. Dopo quell’esperienza non si è mai più risposato.

Quando le vite dei Gatti di Vicolo Miracoli si sono separate professionalmente, non è successo altrettanto dal punto di vista dell’amicizia. Infatti, anche nel corso delle loro carriere da “solisti”, ogni tanto hanno collaborato a dei progetti insieme, come il film Gli inaffidabili del 1997 e il più recente Odissea nell’ospizio del 2019, entrambi diretti da Jerry Calà. Nini Salerno in quel periodo ha lavorato molto a teatro ma anche in tv e al cinema. Ha preso parte anche ad altre serie famose come Un medico in famiglia, Valeria medico legale, Don Matteo, e film tv come La figlia del capitano, Anita Garibaldi.

Ninì Salerno ha adottato il figlio Garvey quando aveva due anni. Durante una puntata di Storie Italiane, Ninì Salerno parlando del figlio ha dichiarato: “La vita a un certo punto ti batte sulla spalla, o ti volti o tiri dritto, io quella volta ho deciso di fare questa scelta e diventare padre improvvisamente”. Salerno ha anche detto che suo figlio Garvey è il suo punto di riferimento e lo ha anche reso nonno di una bellissima nipotina che si chiama Giorgia e che, dice nonno Nini, è la sua gioia.





