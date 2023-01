NINJABABY/ Dalla Norvegia una commedia imperdibile

Un film politicamente scorretto, che esplora territori mai battuti prima, in grado di suscitare risate e allo stesso tempo profonde riflessioni. Ninjababy di Yngvild Sve Flikk è una delle migliori opere della passata stagione cinematografica ed è ora disponibile in DVD e noleggio digitale con Tucker Film e Cg TV.

SINOSSI – Astronauta? Guardia forestale? Fumettista? Rakel, 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino. Totalmente inatteso. Totalmente indesiderato. A lei non interessa capire chi sia il padre: a lei interessa capire come gestire la bomba atomica appena piovuta sulla sua vita. Una vita (serve dirlo?) incasinatissima. Rakel, del resto, non scopre semplicemente di aspettare un bambino: scopre di aspettarlo già da sei mesi!

A quiet place - Un posto tranquillo/ Streaming del film horror in onda su Italia 1

Incoronato come miglior commedia agli European Film Awards, Ninjababy solleva alcune domande sulla maternità, ampliando il modo in cui le donne vengono mostrate nei film. Un’opera divertente e scorretta, un viaggio emozionante tra i pensieri di una ragazza indipendente, semplicemente libera. Un film esilarante ma dal sapore amaro, audace e sincero. Protagonista in numerosi festival internazionali, Yngvild Sve Flikk si è fatta conoscere per le sue opere a cavallo tra umorismo e serietà, con una chiara prospettiva femminista. Grande prove attoriali: da Kristine Thorp ad Arthur Berning, passando per Nader Khademi. Una menzione speciale per la protagonista, nei panni di un personaggio sopra le righe, sempre eccessivo, su misura per i tempi di oggi.

Io vi troverò/ Streaming Italia 1 del film con Maggie Grace

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

L'ora legale/ Dove vedere in streaming su Canale 5 il film con Ficarra e Picone

© RIPRODUZIONE RISERVATA