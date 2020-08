Ninna nanna mortale/ Su Rai 2 il film con l’ottima Katie Leclerc (oggi, 29 agosto)

Ninna nanna mortale vain onda su Rai 2 oggi, 29 agosto 2020, dalle 21,05. Una prima Tv assoluta quindi, per una produzione totalmente americana che ha assoldato un cast esperto in materia, un vero team di ‘professionisti del brivido’ moderno. Nel cast primeggia l’ottima Katie Leclerc, americana cresciuta nel Colorado, attrice doppiamente degna di lode perché ha sfondato nel cinema, soprattutto televisivo, nonostante un grave problema all’udito. Tra i vari titoli, i diversi serial nei quali Katie ha partecipato in sparuti episodi, fu ‘Switched at Birth – Al posto tuo (Switched at Birth)’ a renderla celebre nel mondo. La serie prodotta da ABC family la vide protagonista, 93 episodi di successo e qualche puntatina anche al grande schermo con film mai tradotti in Italia per il cinema tranne quel ‘La musica del cuore (Music of the Heart)’ diretto da Wes Craven che vide la giovane Katie al fianco di Gloria Estefan e Meryl Streep.

Ninna nanna mortale, la trama del film

Ecco la trama del film Ninna Nanna Mortale. Olivia e Harry Davis sono sposati, felici, una classica coppia americana che ha raggiunto il suo equilibrio, la sua serenità esistenziale sino al giorno fatale della perdita della loro figlioletta. Olivia era infatti incinta, tutto procedeva alla grande, assieme preparavano l’evento della nascita ma il parto non è stato felice e la bimba non ce l’ha fatta.

Il mondo crolla sulla testa dei Davis che cadono immediatamente in crisi, si rinchiudono nei loro rispettivi mondi, nelle loro vite lavorative ed extra coniugali, Olivia addirittura inizia una torbida storia d’amore con Brooke Marsden, amante per lei, padre per una bambina che, stranamente, ma il destino è sempre nascosto pronto a turbare la vita, ha la stessa età della sua se fosse rimasta viva.

La relazione prosegue e Olivia tesse con la bimba di Brooke un buon rapporto anche perché in lei rivede aspetti del proprio carattere, fino al punto, una sorta di schizofrenia che la fa soffrire, sospetta che quella bimba sia la sua, che forse le cose non sono andate come dovevano in ospedale o chissà che è successo dopo. Da quel momento Olivia, nel rivelare al marito le sue teorie, viene giudicata pazza e dovrà da sola camminare nei corridoi oscuri del mistero.



