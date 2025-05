Tra gli sportivi che hanno fatto la storia in Italia c’è anche Nino Benvenuti, venuto a mancare proprio ieri, 20 maggio 2025. Nino Benvenuti è stato uno dei pugili più importanti nel nostro Paese, l’unico in Italia ad aver vinto il titolo mondiale in due diverse categorie di peso: i medi e i superwelter. Nato a Isola d’Istria, nel 1938, che all’epoca apparteneva al territorio italiano, ha cominciato ad allenarsi durante l’adolescenza. A tredici anni, nella palestra allestita proprio in casa dal papà, ha cominciato a praticare il pugilato. Intuito il suo talento, la famiglia lo ha spinto a trasferirsi in un’accademia pugilistica di Trieste: ogni giorno Nino raggiungeva la palestra in bicicletta. In quei difficili anni post-bellici, la famiglia ha poi scelto di trasferirsi nel territorio amministrato dall’Italia per evitare problemi con la Legge.

Nel frattempo Nino Benvenuti ha continuato ad allenarsi e ha cominciato a gareggiare prima nei tornei regionali e dopo ancora in quelli interregionali, fino ad arrivare nel 1955 a far parte della Nazionale dilettanti. Proprio tra i dilettanti ha partecipato a 120 match, perdendone solamente uno. Negli anni a seguire, Nino ha cominciato a gareggiare agli europei e dopo ancora è stato convocato per le Olimpiadi: un sogno realizzato per lui, che le sognava fin da bambino. Nel 1960, a Roma, ha vinto l’oro olimpico, passando poi al professionismo.

Nino Benvenuti, chi è: morto dopo una lunga malattia

Nino Benvenuti, dopo aver vinto l’oro olimpico, è passato al professionismo nei pesi medi, diventando anche campione mondiale dei pesi medi junior. Dopo essersi ritirato nel 1971, è diventato commentatore e telecronista dei match di pugilato in tv, per la Rai. Non solo sport, però: entrato ormai nella cultura di massa, ha recitato anche in tre film, prendendo parte nel 2009 anche ad una puntata di Don Matteo nei panni di sé stesso. Nino Benvenuti è morto a Roma, il 20 maggio del 2025: il campione olimpico si è spento dopo una lunga malattia.