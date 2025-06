Anticipazioni Nino Benvenuti, una leggenda italiana: il docufilm in onda oggi su Rai2 sulla vita e i successi del più grande pugile italiano

Anticipazioni Nino Benvenuti, Una leggenda italiana: la storia ed i successi del più grande pugile italiano

A pochi giorni dalla scomparsa di Nino Benvenuti, avvenuta il 20 maggio 2025 all’età di 87 anni, Rai2 ha deciso di rendere omaggio al più grande pugile italiano di tutti i tempi con un docufilm che ne ripercorre la vita ed i successi, dall’infanzia difficile alle prime soddisfazioni in campi dilettantistico fino ai grandi successi sui ring di tutto il mondo. Va in onda questa sera, 20 giugno 2025 il docufilm Nino Benvenuti, una leggenda italiana.

Anticipazioni DOC prossima settimana, puntata del 10 giugno 2025/ Un’ombra dal passato torna a turbare Sonya

Dalle anticipazioni Nino Benvenuti, una leggenda italiana si scopre che il docufilm ripercorrerà la carriera del grandissimo pugile, diventato un’icona degli anni ’60 e ’70, con interviste e immagini di repertorio. Il docufilm parte dall’infanzia, da quando ancora bambino a bordo della sua bici Nino percorreva chilometri su per la piccola cittadina istriana di Isola per recarsi all’Accademia Pugilistica Triestina ed apprendere tutti i segreti della boxe. E poi i primi incontri con le prime sconfitte ma anche con le vittorie che nel corso degli anni lo hanno portato ad essere celebre in tutto il mondo ed uno dei pugili più grandi e rilevanti nello sport non solo italiano.

Aemilia: maxi-processo contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna/ 75 persone condannate a 700 anni di carcere

Nino Benvenuti, una leggenda italiana: dai combattimenti leggendari alla rivalità ed amicizia con Emile Griffith

Tenace, vigoroso ma anche con stile elegante, Nino Benvenuti inizia la sua scalata nelle classifiche mondiali di pugilato nel 1960 con la conquista dell’Oro alle Olimpiadi di Roma, ma l’incontro che lo consacrerà alla storia avviene nel 1967 quando batte l’americano Emile Griffith a New York e conquista il titolo mondiale dei pesi medi. Nino Benvenuti ed Emile Griffith saranno rivali sul ring ma legati da una fortissima amicizia per tutta la vita di supporto anche nei momenti difficili della malattia l’uno per l’altro.

Anticipazioni Tradimento, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2025/ Il piccolo Can sparisce nel nulla

Le anticipazioni Nino Benvenuti, una leggenda italiana svelano che il docufilm ripercorre non solo i grandi successi sportivi del mito ma anche la sua seconda vita quando smise con il pugilato. L’ultimo incontro del grandissimo pugile fu nel 1971, la sconfitta da parte di Carlos Monzon segna la fine della sua carriera, ma non del mito. Successivamente Nino Benvenuti è stato attore, conduttore tv e dirigente sportivo. Il docufilm di Rai1 in onda questa sera, venerdì 20 giugno 2025, vuole omaggiare non solo il grande sportivo ma soprattutto il grande uomo.