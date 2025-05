“Nino Benvenuti, una leggenda italiana”: il docufilm in onda oggi su Rai 2

Questa sera, alle 21.20, Rai 2 dedicherà spazio ad uno degli uomini che hanno fatto la storia dello sport in Italia. Lui si chiama Nino Benvenuti ed è stato uno dei pugili più vincenti della storia del nostro Paese, simbolo e icona dello sport. “Nino Benvenuti, una leggenda italiana” è un documentario realizzato proprio per rendere omaggio alle imprese sportive del pugile, venuto a mancare ieri a Roma, all’età di quasi novant’anni. Nel corso della sua carriera di pugile, Nino ha gareggiato prima tra i dilettanti, perdendo solamente un incontro su 120.

Diventato poi professionista, alle Olimpiadi di Roma nel 1960 ha vinto un oro nella categoria welter. Nel 1965 ha conquistato anche una corona mondiale dei superwelter, arrivando a vincere il titolo mondiale due anni più tardi, come Emile Griffith. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Benvenuti ha continuato il suo percorso nel mondo dello sport come commentatore di incontri e telecronista, lavorando a lungo in Rai. Proprio la Rai gli ha dedicato un documentario che ripercorre la sua vita dentro e fuori dal ring.

“Nino Benvenuti, una leggenda italiana”: la storia del pugile in un documentario Rai

Nino Benvenuti ha lavorato a lungo al fianco del servizio pubblico, la Rai: è stato commentatore e telecronista di tantissimi incontri di pugilato, essendo uno dei massimi esperti in materia. La sua carriera, dunque, è proseguita anche fuori dal ring. Nel documentario “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”, verrà ripercorsa proprio la storia del pugile, a partire dagli esordi fino alla carriera da commentatore. Benvenuti è stato l’unico pugile italiano ad aver detenuto il titolo mondiale in due categorie di peso, ovvero medi e superwelter. Imprese che lo hanno fatto entrare nella storia e che verranno celebrate nel docufilm “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”, in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20.