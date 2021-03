Nino Buonocore/ Dedica ‘Scrivimi’ a Romina Power: “Ha un potere unico…”

C’è una bellissima sorpresa per Romina Power sul palco di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi su Rai 1. C’è una persona che ha da dirle qualcosa con quella che è in realtà la sua canzone del cuore: Scrivimi. A cantargliela non poteva che essere il suo artista originale: Nino Buonocore. “È scrivimi la canzone segreta di Romina Power”, ha annunciato il cantante nel filmato che precede l’arrivo in scena della, per poi ammettere che “Se le arriva tutto quello che le stiamo preparando, sarà una cosa bellissima!” Nino si dice pronto a stupirla: “Il fatto che lei non sappia che io sono qui credo che la renderà molto felice, perché le canzoni hanno questo potere speciale che è la comunicazione.”

Canzone segreta/ Ospiti e diretta: Marcella Bella sorpresa dai figli Carolina e Tommy

Nino Buonocore, dedica per Romina Power a Canzone Segreta

L’uscita di Nino Buonocore è anticipata dall’arrivo sul palco di altri due ospiti, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Sono loro a dedicarle prime canzoni che ricordano a Romina Power la sua infanzia, la vita da mamma e da donna. Poi arriva per lei la vera canzone segreta, Scrivimi, dedicatale da Nino Buonocore: un’esibizione che lascia la Power in lacrime: “Grazie, che bello, davvero una bellissima versione e bravissimo tu, grazie!”

LEGGI ANCHE:

BENEDETTA, PAOLO E GIOVANBATTISTA, FIGLI CIRO FERRARA/ "Papà presente nonostante..."Ciao Darwin Giuliette vs Messaline/ Madre Natura Cicelys Zelies. E Mega.. (Replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA