Nino Castelnuovo, com’è morto?/ Affetto da glaucoma: “Questa malattia è subdorla”

Nino Castelnuovo si è spento all’età di 84 anni. L’annuncio della dipartita dell’attore, che ha esalato l’ultimo respiro a Roma, è stato dato in una nota dalla moglie M. Cristina, dal figlio Lorenzo e dalla sorella Marinella. A pochi minuti dal lancio della notizia sono in tanti a domandarsi com’è morto Nino Castelnuovo. Cosa possiamo dire in merito? Nella comunicazione con cui i suoi cari hanno annunciato la morte del proprio congiunto, viene fatto espresso riferimento ad una “lunga malattia” affrontata da Castelnuovo, senza l’aggiunta di ulteriori dettagli. La famiglia, prosegue la nota, “si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”. Una posizione molto chiara da parte dei familiari di Nino Castelnuovo: questo è il momento del dolore.

NINO CASTELNUOVO, COME E’ MORTO?

Rispetto alle condizioni di salute precedenti alla morte di Nino Castelnuovo è noto come l’attore soffrisse, fin dall’età di 35 anni, di una gravissima malattia degenerativa degli occhi, il glaucoma. La patologia, determinata da un aumento della pressione intraoculare, aveva avuto un impatto significativo non solo sulla sua vista, ma di conseguenza sulla sua vita e sulla carriera artistica. Si trattava, infatti, di un problema non da poco che, se non curato, avrebbe potuto condurlo alla cecità. Con la morte del suo oculista di fiducia, purtroppo, la malattia non fu gestita a dovere e Nino sperimentò un brusco calo della vista. Intervistato dal Corriere della Sera, qualche tempo fa disse: “È una malattia vigliacca, si insinua lentamente e ti sconvolge l’esistenza. Ho capito con il tempo che non bisogna contrastarla o far finta che non ci sia. Devi accettarla e conviverci, altrimenti non ne esci”. La sua vista era dunque ridotta al minimo: “Cosa provo? Soprattutto disagio, anche rabbia forse, perché è una malattia subdola perché mi rende dipendente per molte cose dagli altri”.

