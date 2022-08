Nino D’Angelo a Ballando con le stelle?/ Sbotta online “Fake news!”

Nino D’Angelo non sarà a Ballando con le stelle: arriva la smentita su Instagram

Cambia tutto nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, dopo le indiscrezioni circolanti in queste ultime settimane. La nuova edizione del dance show di Milly Carlucci sta scaldando i motori e sono usciti numerosi rumors sui concorrenti che si esibiranno in pista. Tra questi più volte è stato fatto il nome di Nino D’Angelo, pronto a lanciarsi in questa nuova avventura professionale. Arriva però la smentita ufficiale proprio da parte del cantante napoletano che, con un post condiviso su Instagram, respinge ogni voce a riguardo.

Nino D'Angelo a Ballando con le stelle 2022?/ Colpaccio di Milly Carlucci...

Riferendosi alla notizia riportata dalle testate giornalistiche in quest’ultimo periodo, precisa che il suo nome non sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle: “NOTIZIA NON VERA in quanto non farò parte di questo programma…“. E, a corredo del messaggio Instagram, una foto che associa l’immagine di Nino D’Angelo al logo del programma con la scritta “Fake news”. Il cast dovrà dunque fare a meno della sua presenza in tv.

Nino D’Angelo/ “Ero così felice quando non avevo niente poi il buio: morte di mamma…”

Ballando con le stelle, cast quasi ufficiale tra sorprese e polemiche

Intanto il cast completo di Ballando con le stelle sembra essere arrivato alla sua forma definitiva, o quasi. Tv Sorrisi e Canzoni ha stilato la lista dei nomi dei concorrenti scelti da Milly Carlucci, sebbene non siano ancora stati ufficializzati da parte della produzione del dance show di Rai. Tra questi troviamo Gabriel Garko e Iva Zanicchi, già confermati nelle precedenti settimane, ma anche Paola Barale, Giampiero Mughini e la sorpresa Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli che ritroverà in giuria.

Polemica invece per la partecipazione di Enrico Montesano: molti utenti Twitter hanno mal digerito la scelta di Milly Carlucci di inserire nel cast l’attore, nella bufera per le sue teorie complottiste e negazioniste relative all’emergenza Covid-19. Ottobre è il mese zero per il ritorno in tv di Ballando con le stelle che, già in questo periodo, è costretto a fare i conti con le polemiche. In attesa dell’annuncio ufficiale del cast, previsto a breve.

ANNA TATANGELO E NINO D'ANGELO ASSENTI AL GIGI UNO COME TE: 30 ANNI INSIEME/ Gigi D'Alessio, quel gesto che..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA