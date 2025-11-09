Nino D'Angelo ospite a Domenica In: chi sono i genitori del cantante napoletano e la depressione vissuta dopo la loro scomparsa

Tra gli ospiti di Domenica In di domenica, 9 novembre, c’è anche Nino D’Angelo. Il cantante è noto a tutti per le sue indimenticabili canzoni, ma in pochi conoscono la sua vita privata.

Prima di tutto, Nino era molto legato ai suoi genitori, Antonio ed Emilia, con il quali è cresciuto a San Pietro a Patierno, un quartiere popolare di Napoli dove la vita non era facile. Antonio, suo padre, faceva il calzolaio, mentre sua madre Emilia, invece, era la colonna portante della casa e teneva in piedi tutta la casa. Nino era il primo di sei figli, e da bambino capiva già quanto i suoi genitori stessero sacrificando tutto per loro.

La madre Emilia, poi, è stata la sua prima fan e una sua frase mantra che ripeteva al figlio era: “Vai, canta per la gente, ma resta quello che sei“. E Nino così ha fatto, non dimenticando da dove viene e mantenendo sempre un legame molto stretto con sua madre, suo padre e i suoi fratelli. Di conseguenza, quando i genitori se ne sono andati, a distanza di pochi mesi uno dall’altro, Nino ha vissuto un periodo durissimo, come raccontato in più interviste.

Nino D’Angelo ospite a Domenica In: la sua famiglia

La madre di Nino D’Angelo, Emilia D’Angelo, è morta dopo una malattia che l’ha colpita negli ultimi anni della sua vita. La sua scomparsa ha avuto un forte impatto sul cantante, che in diverse interviste ha raccontato di essere caduto in un periodo di depressione durato circa tre anni. Il padre, Antonio D’Angelo, è morto circa undici mesi dopo la moglie a causa di alcuni problemi cardiaci. Secondo quanto dichiarato da Nino, dopo la morte di Emilia aveva smesso di seguire le cure, peggiorando progressivamente fino a non farcela più.

