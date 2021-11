Nino D’Angelo/ Dalla moglie Annamaria Gallo alla depressione: “Gigi D’Alessio…”

È Nino D’Angelo l’ospite della puntata del 9 novembre 2021 dei Soliti Ignoti, programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Il cantante è pronto a mettersi in gioco per indovinare il parente misterioso e chissà che, nel corso della puntata, non regali al pubblico qualche aneddoto sulla sua carriera e vita privata. Molti ne ha raccontati di recente in un’intervista rilasciata a Rolling Stone, in cui ha anche affrontato il tema della ben nota rivalità con Gigi D’Alessio.

Nino ne ha infatti spiegato il motivo: “Gigi ha detto che, per farsi conoscere, visto che ero popolare, se la prendeva con me. – Il motivo? – Così tutti quelli a cui non piacevo se li pigliava lui. Ma detto così, simpaticamente. Poi, verso il pubblico, diventò una rivalità creata ad arte da Mario Merola che, quando litigava con Gigi, veniva da me e, quando litigava con me, andava da Gigi.”, ha raccontato D’Angelo.

Nel corso dell’intervista, Nino D’Angelo ha però rivelato di aver ricevuto una brutta delusione da un volto ben noto della TV italiana: Giorgio Panariello. Il cantante ha raccontato il particolare momento: “Io uscivo dalla depressione, lui aveva un programma in prima serata e avevo fatto uscire il più bel disco della mia carriera: Terra nera. Non avevo fatto nessuna partecipazione televisiva per dare spazio alla sua trasmissione: se fossi andato da qualche altra parte, non avrei potuto esibirmi nello show di Panariello (Torno sabato, ndr).” Peccato che “tre giorni prima del mio intervento, mi dissero che la spostavano alla settimana successiva. Ci rimasi male e non volli più fare quel programma. Fu una delusione.” ha ammesso il cantante. Per quanto riguarda la vita privata, ricordiamo che Nino è sposato con Annamaria Gallo.

