Nino D’Angelo: “Dopo 36 anni, il sogno diventa realtà..”/ Web in tilt per la dedica a Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio sorprende Nino D’Angelo, con Aurelio De Laurentiis: la promessa di Napoli, al live Gigi Uno come te: ancora insieme

Il Gigi Uno come te: ancora insieme é l’evento musicale di preludio all’estate 2023, di Napoli, con Nino D’Angelo che consegue un importante riconoscimento di merito, grazie a Gigi D’Alessio. Quest’ultimo, protagonista e organizzatore dell’evento live con artisti originari e amanti di Napoli e fatto per i napoletani e i wannabe tali é, in questi giorni di attesa per l’estate 2023, il one man show di cinque date di concerto, il 26, il 27, 28 maggio 2023 e il 2 e 3 giugno, mettendo così a segno il suo nuovo sold out live. E se la data opening ha visto aprire l’evento partenopeo con l’emozionante reunion sul palco di Gigi D’Alessio e il figlio d’arte ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, la data di venerdì 27 maggio 2023 vede co-protagonista Nino D’Angelo, in una sorpresa dalle emozioni al cardiopalmo. Questo, con un importante conferimento di merito al contributo artistico donato da cantautore, musicista e interprete/icona alla cultura di Napoli e il suo folclore.

Gigi D'Alessio: Gigi uno come te: ancora insieme é reunion con LDA/ Lo spoiler

Ed é il momento canoro col presidente del club di calcio SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e i calciatori azzurri Simeone, Kvaratskhelia e Raspadori, che in un coro unanime intonano il brano storico “Napoli” di Nino D’Angelo. Scatenato, il

presidente, De Laurentiis poi destina una promessa a distanza a Nino D’Angelo , cui segue poi in queste ore il sentito grazie di a Gigi D’Alessio e Aurelio De Laurentiis. “Sarà l’inno del Napoli nella prossima stagione! -promette l’ospite De Laurentiis al Gigi Uno come te: ancora insieme, dando così il prosieguo ai festeggiamenti di Napoli per il conseguimento del terzo scudetto storico che incorona il club napoletano come “Campione d’Italia” per la vittoria del torneo di calcio Serie A, di questo 2023-. Il 4 giugno ci sarà la festa al Maradona. Sarà la chiusura della festa. Ma sarà anche l’inizio, perché a Napoli si festeggia sempre!”.

Gigi D'Alessio: "Ho messo a disposizione il palco, ma.."/ La polemica sul 4 giugno!

E, intanto, così come la promessa ricevuta anche la replica di Nino D’Angelo commuove i fan del club azzurro, in un post condiviso via Instagram dal profilo ufficiale del diretto interessato: “leri al concerto di Gigi D’Alessio dopo 36 anni il mio brano “Napoli” è diventato l’inno della mia squadra del cuore..Grazie al mio amico Gigi per avermi invitato e al Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per avermi regalato questo sogno”. Un post-dedica che fa ora incetta di interazioni social di consenso tra gli utenti attivi nel web.

Insomma, Gigi D’Alessio canta, sorprende, incanta e fa sognare ancora, nel mezzo di un suo evento, consacrandosi così come un grande one man show nel panorama dell’intrattenimento made in Italy.

Gigi D'Alessio: Jey Lillo nel cast di "Gigi uno come te"/ C'entra LDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA