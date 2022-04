Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno litigato?/ Screzio “per colpa” della Tatangelo

Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, entrambi cantautori di Napoli e artisti di spicco e popolari, sono stati amici, per lo meno fino alla scorsa estate. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, raccontò infatti ad agosto del 2021, come il rapporto fra i due partenopei si incrinò a seguito di “una presentazione di troppo”. Attraverso la rubrica ‘Chicche di Gossip’ dello stesso magazine, veniva riportata l’indiscrezione secondo cui Nino D’Angelo, per alcune collaborazioni professionali, avrebbe presentato a Gigi D’Alessio Livio Cori, che altro non è se non l’attuale fidanzato di Anna Tatangelo, nonché ex proprio del noto cantautore. In poche parole Nino avrebbe “favorito” in qualche modo la rottura fra la storica coppia di cantanti, ovviamente a sua insaputa.

L’indiscrezione non era stata commentata dai due protagonisti, ma a fare chiarezza ci avevano poi pensato gli stessi a fine 2021, in occasione della partita dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli fra la compagine campana e la Lazio, disputatasi a novembre. Sia Gigi D’Alessio quanto Nino D’Angelo, cuori azzurri doc, avevano presentato allo stadio per vedere i propri beniamini, e gli stessi cantanti erano stati poi fotografati al termine del match mentre erano vicini, sorridenti e abbracciati.

NINO D’ANGELO E GIGI D’ALESSIO HANNO LITIGATO? EPISODIO MAI CHIARITO MA…

Non sappiamo se effettivamente quello scatto possa aver sancito la pace fra Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, sempre che i due abbiano litigato, ma è anche vero che di quel presunto “screzio” nessuno ne ha più parlato, nemmeno i due protagonisti. Chissà se tale situazione verrà mai chiarita fino in fondo, certo è che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sembrano aver ormai ritrovato la felicità e soprattutto l’amore.

Lo scorso gennaio il cantautore è diventato papà per la quinta volta, visto che la sua attuale compagna, Denise Esposito, ha partorito il piccolo Francesco. Anna Tatangelo, invece, appare felicemente innamorata di Livio Cori, e negli scorsi giorni la stessa cantante e conduttrice ha pubblicato un bel post dedicato alla sua dolce metà in cui ha scritto: «Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo”».

