Il cantante napoletano ha parlato di un suo problema, ha voluto raccontare tutto senza omettere nulla, le parole che nessuno si aspettava

Nino D’Angelo è tornato a parlare del grande dolore vissuto, un particolare momento della vita in cui è stato molto male e che non ha mai nascosto ai tanti fan che lo seguono da sempre con affetto. Il cantante napoletano è il protagonista di di un film documentario “Nino. 18 Giorni“, diretto dal figlio Toni D’Angelo che sarà in presentato in anteprima e fuori concorso all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

E proprio all’interno del lungometraggio c’è un ampio racconto dedicato al momento di dolore vissuto dal cantante napoletano, momento di cui non è la prima volta che parla, in cui ha sofferto moltissimo.

Di cosa ha sofferto Nino D’Angelo, il racconto del cantante

In un’intervista al Corriere della Sera padre e figlio hanno parlato del film documentario che arriverà al Festival di Venezia, il cantante napoletano ha raccontato quanto gli piaccia la kermesse cinematografica e il red carpet, ha poi parlato di come il racconto parli anche della sua depressione.

Depressione di cui Nino D’Angelo ha sofferto dopo che la madre si è ammalata. Non è la prima volta che l’artista partenopeo parla di questo momento buio vissuto e del profondo dolore che ha sentito. Al quotidiano di via Solferino ha detto come si tratti di una “brutta bestia”, a causa della quale ha perso il senso della vita. Il cantante è riuscito a uscirne ritrovando la luce: “Vidi una prima luce il giorno in cui Toni uscì dalla sua stanza con un mio vestito addosso. Mi chiesi, perché devo far soffrire pure lui?”

Nino D’Angelo ha parlato della depressione vissuta anche tempo fa in un’intervista a Domenica IN da Mara Venier, alla conduttrice raccontò come è stata dura per lui, com’era cambiato e quanto sia stata importante la vicinanza della moglie.

In quell’occasione Nino D’Angelo spiegò come abbia sofferto per 4 anni, periodo in cui è stato completamente fermo perché non aveva voglia di fare nulla. “La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità. È inspiegabile se uno non tocca con mano”. Il cantante ha spiegato come sia riuscito a superare la depressione grazie alla moglie Annamaria, che non l’ha mai lasciato solo, ma anche grazie alla sua famiglia.

Nel film documentario una parte del racconto sarà dedicata a questo momento di vita di Nino D’Angelo. Saranno poi raccontati tanti altri aneddoti della vita del cantante, si partirà dalla sua infanzia difficile, ai problemi economici, ai debiti fatti dal suocero per aiutarlo a incidere il suo primo 45 giri, fino al rapporto con Diego Armando Maradona. Nell’intervista al Corriere della Sera D’Angelo ha ricordato anche quanto il campione argentino amasse gli spaghetti che preparava sua moglie alle cene a casa di Bruscolotti. Una serie di esilaranti momenti vissuti che il cantante ricorda con gioia e commozione.