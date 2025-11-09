Nino D’Angelo, ospite oggi a Domenica In, si è raccontato tra carriera e momenti speciali della sua vita: “Quando vivi con poco, basta poco per la felicità"

La grandezza di Nino D’Angelo non abbraccia unicamente il popolo partenopeo; la sua arte, la sua empatia con il pubblico, hanno ampiamente incluso l’intero Paese andando anche oltre i confini nazionali. Oggi a Domenica In si è raccontato partendo dagli albori, dalla sorpresa di ricevere un amore incondizionato da parte del pubblico senza flessioni, anche a dispetto delle difficoltà personali. Dall’infanzia difficile ai momenti duri in età matura, il cantautore è stato capace di trarre il buono da ogni momento della sua vita trasformandolo in arte pura: “Felice con poco da bambino? Tutti quelli che hanno poco arrivano prima alla felicità. Volevo vivere di questo ma non mi aspettavo di arrivare fin qui”.

Nino D’Angelo spicca per semplicità, per umiltà; anche quando si tratta di raccontarsi dal punto di vista esistenziale piuttosto che professionale emerge la bellezza umana. “I momenti più belli della mia vita? Ce ne sono tanti, sicuramente quando mi sono innamorato di mia moglie Annamaria, questa ragazzina che portava il caffè a tavola…”. L’amore è il leitmotiv che accompagna la vita e la carriera del cantautore, come dimostrato dalle parole al miele spese nel raccontare il primo incontro con la sua dolce metà: la moglie Annamaria. “Avevo conosciuto il padre che notò il mio talento e mi portò a casa; faceva l’autore. Lì vidi sua figlia, Annamaria, che ci portò il caffè. Io ero già fidanzato ma la sua bellezza mi colpì subito…”. Un amore giovanile, al netto delle difficoltà dovute anche al divario anagrafico e al contesto dell’epoca; una relazione che inizialmente nascose al suocero: “E’ stato un po’ come tradirlo”, ma che poi non poteva più restare un segreto quando la donna portava in grembo il loro primo figlio, Antonio. “Ci siamo sposati quando lei era già incinta”.

Nino D’Angelo a Domenica In: “Sanremo? Stavo per vincere grazie ai voti da Napoli, poi…”

Tra parole al miele e ricordi toccanti del suo amore per la moglie Annamaria, Nino D’Angelo – sempre a Domenica In – colpisce con la sua ironia. Ricorda bene quando tentò il primo bacio: “In ascensore mi avvicinai: ‘Vorrei dirti tante cose… Mi vuoi dare un bacio?’, mi diede uno schiaffone!”. Poi l’amore è sbocciato e dura senza intoppi da 47 anni; in realtà, il segreto del loro legame sembra risiedere proprio nelle scaramucce quotidiane: “Crisi con mia moglie? Tutti i giorni! Litighiamo ma poi facciamo pace, quando non accadrà più sarà noioso…”.

Proseguendo nell’intervista a Domenica In, Nino D’Angelo ha ricordato la vittoria sfiorata a Sanremo; traspare un leggero rammarico dal suo racconto che parte proprio dalle polemiche durante la sua partecipazione nel 1986 con ‘Vai’. “Fui chiamato dall’organizzazione perchè a Napoli votavano solo me. Arrivai settimo, siccome stavo troppo alto hanno fatto in modo che non potevo vincere. Loro decisero di togliere la città e misero Trapani, ma non fa niente; ho vinto lo stesso, sono stato al Festival, è già una vittoria”.

Nino D’Angelo: “Il trasferimento a Roma? La camorra voleva i soldi…”

Nino D’Angelo, come detto in principio, ha vissuto diversi momenti difficili lungo il corso della sua vita e carriera. Un momento particolarmente critico riguarda il trasferimento improvviso da Napoli a Roma. Per i compaesani sembrò una sorta di ‘tradimento’, ma in realtà quella necessità scaturiva da una circostanza dolorosa e terribile. “La camorra sparò in casa, noi ci spaventammo e decidemmo di trasferirci a Roma; quindi non me ne sono andato via, mi hanno cacciato. Volevano i soldi… Furono momenti terribili, io volevo rimanere; mia moglie Annamaria non volle e quindi non potevo lasciarla andare via da sola con i figli”.