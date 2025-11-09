Nino D’Angelo, chi è la moglie Annamaria Gallo: la donna che gli è accanto da una vita.

Nino D’Angelo, oltre ad essere uno storico artista italiano ha anche una vita privata degna di nota e porta avanti un matrimonio felice con la moglie Annamaria Gallo. I due sono sempre rimasti accanto l’uno all’altra e hanno costruito una meravigliosa famiglia facendosi da supporto vicendevole durante il percorso della vita. Ma chi è la moglie di Nino D’Angelo? Che lavoro fa? Scopriamo tutti i dettagli su questa splendida donna.

La moglie di Nino D’Angelo si chiama Annamaria Gallo, e con il cantante ha avuto due figli, Vincenzo e Antonio. Secondo quanto ha sempre raccontato l’artista napoletano, si sono conosciuti quando erano molto giovani e da subito hanno deciso di restare insieme per sempre. All’epoca lui non era ancora una star musicale, ma stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, tra esibizioni e performance che poi lo hanno fatto conoscere anche all’estero. Ma come si sono conosciuti Nino D’Angelo e sua moglie? Andiamo subito a scoprirlo!

Annamaria Gallo e Nino D’Angelo, come si sono conosciuti? Complice il padre di lei

Molto spesso il cantante ha raccontato di aver conosciuto la moglie Annamaria Gallo grazie al padre di lei che ad un certo punto li ha presentati. Infatti, il papà di Annamaria era un professore e Nino si trovava spesso in quella casa preso sotto l’ala protettiva dell’uomo che si impegnava per dargli un futuro migliore. In seguito, i due si sono innamorati e non si sono mai lasciati. Come ben possiamo immaginare, la fama aveva reso Nino D’Angelo uno degli uomini più ambiti, con tantissime corteggiatrici che si struggevano d’amore sotto le sue canzoni. Eppure lui non ha mai tradito sua moglie, rimanendo sempre innamorato di lei come la prima volta: “A volte ci temiamo per mano, ci baciamo in pubblico“, aveva raccontato a MarieClaire. Come abbiamo accennato, la coppia ha due figli: Vincenzo, che è un giornalista sportivo, e Toni D’Angelo, diventato regista con un film candidato al David di Donatello nel 2009.