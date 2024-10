Nino D’Angelo moglie, la confessione su Annamaria Gallo: “Devo morire prima di lei”

Tra gli ospiti di oggi domenica 19 ottobre 2024 di Domenica In troveremo il celebre cantautore Nino D’Angelo, l’artista partenopeo coglierà l’occasione per tornare a parlare della sua vita e non mancheranno sicuramente delle curiose e inedite rivelazioni. E riguardo alla moglie Nino D’Angelo sicuramente si lascerà andare a qualche rivelazione, l’attore e cantante napoletano già in passato si è reso protagonista di qualche rivelazione sulle moglie Annamaria Gallo: “Dopo tutto questo tempo siamo ancora innamorati, come e quando eravamo giovani, oggi le chiedo spesso come sta, le dico sempre che devo morire prima io” le parole del cantautore che ha svelato di essere profondamente attaccato alla sua Annamaria, svelando come senza di lei sarebbe un uomo che non esiste più.

Lola Ponce, chi è il marito Aaron Diaz? "Ci siamo sposati tante volte"/ "Non sono felice se..."

Sulla moglie Nino D’Angelo si è così espresso riguardo al momento in cui rimase incinta: “Quando metti incinta la ragazza, la fuitina già l’hai fatta, mi volevano picchiare tutti in famiglia” ha ammesso senza freni il cantante.

Nino D’Angelo moglie: “Solo mia nonna ha voluto aiutarmi a quei tempi”

Dopo aver rivelato alla famiglia che Annamaria Gallo era rimasta incinta, Nino D’Angelo si ritrovò a fare i conti con la rabbia della famiglia, con solo la nonna che decise di mettersi al fianco del cantante in una situazione diventata complicata: “Mi volevano picchiare il papà di lei, i miei genitori… solo mia nonna non mi voleva picchiare, e mi ha aiutato a nascondermi” ha raccontato il cantante.

Figli Nino D'Angelo, chi sono Antonio e Vincenzo/ Dal cinema al giornalismo, la loro vita privata

Quella situazione ha unito ancora di più la moglie e Nino D’Angelo, riusciti a creare una famiglia felice che a distanza di tanti anni ancora resiste imperterrita a tutte le ondate che la vita presenta su svariati fronti, l’amore si è dimostrato però ancora una volta più forte di qualsiasi cosa e questa coppia lo ha dimostrato più volte.