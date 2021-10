Nino D’Angelo “Sono il poeta che non sa parlare”/ “A casa si spegneva la tv al tg…”

Nino D’Angelo ha presentato ieri il suo libro «Il poeta che non sa parlare», al Salone del libro di Torino, classica chermesse che si tiene ogni anno nel capoluogo piemontese. Nell’occasione l’artista napoletano, il primo vero cantante neomelodico divenuto famoso, si è raccontato ai microfoni del quotidiano La Stampa: «Chi è Nino d’Angelo? Un nonno felice. Sono nato a San Pietro a Patierno, dove si fanno le scarpe, papà operaio, mamma casalinga. Ho avuto successo con “’Nu jeans e’na maglietta” e ho cambiato la canzone napoletana che negli Anni 70 parlava solo di malavita riportando l’amore nel pop. Sono stato neomelodico prima che nascesse la parola». E ancora: «Prima scrivevo canzoncine d’amore e lacrime per il ragazzo col caschetto biondo, oggi racconto il mondo dei ricchi sempre più ricchi e dei poveri sempre più poveri, dei ragazzi nelle carceri che hanno fatto un errore e pagano tutta la vita perché non esiste riabilitazione».

E fra le due fasi Nino D’Angelo ha vissuto anche un duro periodo, quello della depressione: «Come ne sono uscito? Mi ha aiutato l’amore della mia famiglia. È una patologia che va curata da specialisti. Mi ha reso più forte e ha fatto uscire un altro me che vuole pensare». A quel punto il collega de La Stampa lo incalza, chiedendogli se sia divenuto un intellettuale e lui replica: «Dove sono nato io nessuno ti dice niente e la politica ha bisogno di gente ignorante. La musica mi ha fatto conoscere maestri e intellettuali. Nella mia famiglia si spegneva la tv quando arrivava il tg e io sono stato il primo a prendere la terza media. Dopo, tutti mi portavano a leggere le bollette del gas»

NINO D’ANGELO: FRA LA STORPIATURA DI LET IT BE, L’IRONIA E LA POVERTA’

Un curioso aneddoto sui Beatles: «Storpiavo “Let it be” dei Beatles in “Gesù Cri” in chiesa? Era un gioco. L’italiano per me è come l’inglese, una lingua straniera. Mi esprimo meglio in napoletano». La sua professoressa di italiano lo chiamava ‘il poeta che non sa parlare’, frase che ha dato il titolo al suo libro: «Diceva che arrivavo al cuore anche quando mi esprimevo male. Mandò a chiamare i miei per dirglielo e mia madre mi riempì di botte perché pensava avessi fatto qualche guaio».

In ogni caso Nino D’Angelo spiega: «La povertà serve a dare valore ad ogni cosa: per essere felici ci vuole poco». Ovviamente nel libro, in cui racconta i suoi 60 anni di vita, si ride tanto: «Uno scudo per non prendersi troppo sul serio. Possiamo riderci addosso invece di piangerci addosso. Se racconto che mio padre mi ha portato davanti alla bici e mi ha detto “La vedi questa? Non potrai permettertela mai” fa sorridere ma in modo amaro». Ma chi leggerà il suo libro? «Spero non solo i fan: credo di essere amato da chi non legge perché scrivo come parlo e la gente si sente a casa. Mi hanno sempre scoperto tardi, forse andrà così anche come scrittore».



