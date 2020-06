Nino Di Matteo a Non è l’Arena/ La sua verità su Bonafede e la mancata nomina al Dap

Pubblicità

Nino Di Matteo oggi a Non è l’Arena: la stagione del programma di Massimo Giletti si chiude con l’intervista al pm sulla cui mancata nomina al Dap è scoppiato un caso. Dopo le polemiche e le accuse sulla nomina saltata e sul ruolo del ministro Alfonso Bonafede, avrà modo di fare una riflessione anche sulle attuali ferite e sui mali endemici della giustizia italiana. Ma non si potrà non partire dalla vicenda che lo ha reso protagonista, perché è la toga che ha messo in imbarazzo proprio su La7, proprio da Giletti, il ministro Bonafede. Intervenendo in collegamento nelle scorse settimane, Nino Di Matteo accusò il Guardasigilli di aver rivisto la sua candidatura alla presidenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) in quanto scomoda per i boss mafiosi. Tutto partì con Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli, parlando delle responsabilità politiche del ministro Bonafede di fronte alla crisi delle carceri, lo accusò di non aver scelto le persone migliori al Dap. Allora Giletti chiese a Dino Giarrusso, eurodeputato M5s, il motivo per il quale non fosse stato scelto Di Matteo. Si accese quindi il dibattito con Nino Di Matteo che intervenne telefonicamente durante la trasmissione.

NINO DI MATTEO A NON È L’ARENA SU CASO DAP E BONAFEDE

«Ritengo di dover dire come si siano svolti i fatti nel momento che l’onorevole Giarrusso parlava di trattativa tra la mia persona ed il ministro Bonafede. Io non ho mai fatto trattative con nessun politico né ho mai chiesto nulla», disse il pm Nino Di Matteo a Non è l’Arena. E quindi ricostruì i passaggi di quello che non fu un semplice pourparler, ma invece una proposta di collaborazione. Ma nel frattempo il Gom della polizia penitenziaria informò la procura antimafia e il Dap che alcuni importanti capi mafia commentavano le indiscrezioni sulla nomina. «Se nominano Di Matteo per noi è la fine», avrebbero detto. Lui aveva deciso di accettare l’incarico, ma il ministro Bonafede gli disse di averci ripensato e gli propose il posto di direttore generale al Ministero degli affari penali, ma Di Matteo non accettò. Quelle parole in diretta suscitarono lo stupore dei presenti, non a caso anche il ministro Alfonso Bonafede decise di intervenire telefonicamente a Non è l’Arena. «Il fatto che il giorno dopo avrei ritrattato quella proposta in virtù di non so quale paura sopravvenuta non sta né in cielo né in terra», disse il Guardasigilli che poi finì nella bufera, con tanto di mozione di sfiducia da cui si è “salvato”. Le polemiche però non sono finite, anzi l’intervista di oggi di Nino Di Matteo potrebbe aprire un nuovo capitolo.

