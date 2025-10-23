Polemica durissima di Nino Di Matteo che abbandona l'ANM accusando di “logiche di correnti e opportunità politiche”. Cosa succede sul fronte riforma Nordio

LE ACCUSE DI NINO DI MATTEO CONTRO L’ANM E L’ADDIO CHE “NASCE” DA LONTANO

Logica di appartenenza alle correnti, e condizionamenti dalla politica: non sono accuse “nuove” ma sono dirimenti per chi le imputa all’ANM (l’Associazione Nazionale dei Magistrati), ovvero il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Nino Di Matteo.

L’ex giudice protagonista della lunga stagione dei processi sulla presunta “trattativa Stato-Mafia” nelle scorse settimane ha presentato le dimissioni dall’organo sindacale dei magistrati italiani, dopo che negli anni lui stesso ha più volte evidenziato una sorta di “metodo mafioso” messo in campo da certe parti della magistratura. Come scrive Di Matteo nella nota in cui annuncia l’addio all’ANM, il giudice non si sente parte di una associazione nella quale proseguono anche oggi «logiche di appartenenza correntizia e di opportunità politica».

Da ex membro togato CSM Nino Di Matteo ha provato in diverse occasioni di opporsi alle logiche interne all’associazione, senza però riuscire – come ammette – ad eliminare tale problematica interna alla magistratura italiana: particolarmente contrario alla Riforma Cartabia, e non certo sostenitore delle nuove norme messe in campo dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, Di Matteo non si sente per nulla rappresentato dall’ANM, colpevole secondo lui di non aver contrastato a fondo la riforma messa in campo dal Governo Draghi.

L’EFFETTO NORDIO NELLE TENSIONI SULL’ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI

Sebbene lo stesso Nino Di Matteo invochi un’Associazione Nazionale Magistrati molto più presente nelle dinamiche politiche con proteste e scioperi contro le riforme avallate dal Parlamento, l’addio con fortissima polemica contro le correnti interne alla magistratura “rischiano” di suggellare un indiretto assist alla stessa riforma Nordio che pone fin dalle sue origini un attacco concreto e profondo alle logiche incancrenite delle correnti giudiziarie interne ad ANM e CSM.

In vista del referendum in primavera sulle carriere separate e il doppio Consiglio Superiore di Magistratura, lo sforzo di protesta dell’Associazione Nazionale contro la riforma Nordio in qualche modo riceve un duro colpo “mediatico” con l’addio del super-procuratore Di Matteo che proprio di “correntismo” accusa i principali contestatori del Ministro Nordio e del Governo Meloni.

Seppur a distanza siderale dal liberalismo giuridico espresso dal Guardasigilli, le posizioni di Nino Di Matteo affondano il colpo contro l’organismo sindacale della magistratura italiana: secondo il sostituto procuratore, esiste un manipolo «agguerrito e tenace di persone che stanno perdendo lo spirito dei principi della nostra Costituzione».