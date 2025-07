Nino Formicola, chi è il cabarettista che nel 2018 ha trionfato a L'Isola dei Famosi? La carriera con Zuzzurro e l'amore con la moglie Alessandra Raya

Alle nuove generazioni sarà noto per aver preso parte, nel 2018, a L’Isola dei Famosi, arrivando a vincere il reality show che impone la sopravvivenza ai naufraghi. Nel corso di quell’esperienza, Nino Formicola si è fatto conoscere come un uomo di grandi valori, quali il rispetto, la collaborazione e l’onestà: virtù che lo hanno portato fino alla vittoria finale. Ancor prima di diventare un naufrago, però, Nino ha avuto una splendida carriera come comico e cabarettista, a lungo in coppia con Zuzzurro, nome d’arte di Andrea Cipriano Brambilla, che aveva conosciuto nel 1976 al Derby, storico locale milanese. Due anni più tardi i due sono apparsi insieme per la prima volta nella trasmissione Rai “Non stop”, partecipando poi anche a “La sberla”. La notorietà l’hanno però raggiunta con il varietà “Drive in”.

Più avanti, dopo un’interruzione dovuta ad un brutto incidente di Zuzzurro, il duo ha ripreso la propria attività nuovamente in tv, tra Paperissima e Striscia la notizia. A segnare nuovamente la vita di Nino Formicola fu proprio la morte di Zuzzurro, avventura nel 2013: dopo la scomparsa del suo caro amico, per diversi anni Nino Formicola ha interrotto la sua attività da cabarettista, tornando in tv nel 2018 proprio con L’Isola dei Famosi.

Nino Formicola, l’amore con la moglie Alessandra Raya: “Ho deciso di sposarla perché…”

Durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Nino Formicola ha deciso di sposare Alessandra Raya, sua compagna da tantissimi anni. “Quando entri nella routine della convivenza non ci pensi, hai già tutto. Pensavo che il matrimonio fosse solo una formalità. E invece all’Isola mi sono reso conto che la mia vita aveva senso solo con lei” ha raccontato Nino spiegando perché aveva deciso di sposare Alessandra, con una cerimonia splendida che ha coronato il loro grande amore. Le nozze sono arrivate dopo ben nove anni insieme per la coppia.