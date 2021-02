Nino Formicola e la moglie Alessandra Raya/ Arriva la replica a Maria Teresa Ruta?

Mentre continua a gonfie vele la storia d’amore tra Nino Formicola (Gaspare di Zuzzurro e Gaspare) e Alessandra Raya, la coppia viene tirata in ballo inaspettatamente al Grande Fratello Vip. Per la precisione è Nino ad essere messo al centro di un vero e proprio scoop lanciato da Maria Teresa Ruta in diretta. Dopo aver svelato di un flirt con il cantante Francesco Baccini, la Ruta ha ammesso che, anni fa, si è innamorata proprio del noto comico Nino Formicola.

Un amore, a quanto pare, non corrisposto, o almeno questo è quello che la Ruta ha fatto intendere in diretta. Di certo Signorini non lascerà correre e questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, potrebbe estorcere a Maria Teresa ulteriori dettagli su questa ‘sbandata’. Intanto molti telespettatori si aspettavano, dopo tale rivelazione, una risposta da parte di Nino o anche da parte della sua compagna Alessandra.

Alessandra Raya: “Nino Formicola? Un donnaiolo!”

Né Nino Formicola né tantomeno la sua compagna Alessandra hanno però fatto cenno al gossip lanciato da Maria Teresa Ruta. Nessuna risposta al momento, anche se non è da escludere che una qualche dichiarazione, anche ironica, possa arrivare presto. Proprio pensando alla sbandata della Ruta per Formicola, viene in mente una dichiarazione fatta da Alessandra qualche tempo fa in un’intervista a Chi: “Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me pur sapendo che ero impegnata. – raccontò la Raya – ‘Benissimo’, mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, ‘io non sono geloso’. Gli risposi che le battute comiche non mi avevano mai fatto ridere e lui si congedò con un sorriso sarcastico. Fui io a cercarlo nel 2009”.



