Nino Formicola/ Il grido di paura a Domenica In: “Staremo fermi quasi un anno”

Nino Formicola protagonista nella trentaquattresima puntata di “Domenica In”, in onda domenica 3 maggio alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con Mara Venier al timone. L’attore è tra i tanti ospiti della puntata odierna, nella quale è pronto a rilanciare il suo allarme per quelli che chiama “commedianti di Serie B”. In un’intervista rilasciata a corriere.it, l’attore ha espresso la sua preoccupazione per chi lavora nel mondo dello spettacolo: “Io capisco benissimo che non siamo certo nè medici, nè infermieri. E neppure apparteniamo alla filiera degli agroalimentari. Non siamo una categoria necessaria, ma tutti vanno aiutati”, ha dichiarato nell’intervista. “Si parla solo della serie A”, ha aggiunto Nino Formicola. “Si parla della preoccupazione per il calcio, ma solo quello dei big, dei primi della classe. Se si accenna al teatro è solo per parlare del Teatro alla Scala o dei grandi stabili. Noi commedianti siamo serie B”.

Nino Formicola, il ricordo di Andrea Brambilla

A Domenica In, Nino Formicola, più conosciuto come Gaspare, parla anche del suo rapporto con Andrea Brambilla, scomparso nel 2013. Si profila una puntata dunque non priva di nostalgia per l’attore, che racconta come ha vissuto il successo del famoso duo che formava insieme all’amico Andrea. Erano ‘Zuzzurro e Gaspare’, una coppia apprezzatissima per simpatia e spontaneità. Inevitabile la visione di qualche filmato di repertorio per riassaporare il passato e ricordarlo col sorriso. Per quanto riguarda il futuro, invece, sempre al Corriere.it esprime amarezza per le conseguenze della pandemia: “Ero nel pieno della tournée de “La cena dei cretini”, insieme a Max Pisu, che stava andando benissimo. L’ho fatta per anni con Andrea, poi lo stop per tanti, tanti mesi, una nuova strada da trovare e ora il ritrovato successo con Pisu. Avevamo già venduto le date per l’anno prossimo. E invece a fine febbraio stop”.



