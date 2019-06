Nino Formicola, il “Notaio” a La sai l’ultima?/ Il grande ritorno in tv dopo l’Isola

Nino Formicola si calerà nelle vesti del Notaio

Nino Formicola ancora protagonista della comicità tutta italiana nella nuova edizione de La sai l’ultima?. In una stagione tutta rinnovata e dedicata all’era digitale, il celebre programma portato al successo da Pippo Franco e oggi condotto da Ezio Greggio, punta sulla comicità irriducibile dell’amatissimo Gaspare, che in passato, in coppia con Zuzzurro, ha dato vita a uno dei duo comici più seguiti di sempre. Per l’occasione, Nino Formicola si calerà nelle vesti del Notaio, un ruolo pensato ad hoc per celebre il suo ritorno sulle scene. Gaspare, in particolare, dovrà vigilare, a modo suo, sulle votazioni della gara di barzellette, quando il pubblico da casa avrà la possibilità di esprimere il suo giudizio sulle performance dei diversi partecipanti. Assieme a Nino Formicola, anche alcuni tra i comici più amati del mondo della tv, come Maurizio Battista, Scintilla e Biagio Izzo. Ne vedremo delle belle?

Il Matrimonio con Alessandra Raya: felici dopo le nozze

Protagonista a teatro e ospite nei principali salotti televisivi, Nino Formicola ha ritrovato la notorietà con la sua partecipazione – e la conseguente vittoria – nella penultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nel celebre reality show, il mattatore ha potuto ripercorrere gli anni e i successi vissuti in coppia con l’indimenticabile Zuzzurro, ma ha avuto inoltre la possibilità di presentarsi al pubblico più giovane, suggellando il suo legame con l’allora sua compagna, oggi moglie, Alessandra Raya. A distanza di qualche mese dalla vittoria all’Isola dei famosi, lo scorso settembre i due hanno deciso di convolare a giuste nozze con una cerimonia da sogno le cui immagini hanno fatto il giro del web e della tv. Ma come va il rapporto tra i due novelli sposi, a distanza di nove mesi dal sì? A rivelarlo è proprio la neo sposa, che sui social, nel rispondere alla domanda di una fan, conferma che tra loro oggi “va tutto benissimo, grazie! Un bacio”.

Nino Formicola sui social con Franco Terlizzi

Anche se oggi continua a conquistare il suo pubblico nel ruolo che gli è più congeniale, quello di comico, Nino Formicola, a un passo dal suo debutto nella nuova edizione de La sai l’ultima?, non dimentica l’avventura all’Isola dei Famosi. Diversi scatti lo immortalano infatti accanto a un ex isolano, Franco Terlizzi, con il quale i rapporti sono ancora oggi idilliaci. “Amici sempre”, scrive Alessandra Raya nella didascalia di uno scatto che immortala i due ex concorrenti. Le loro reunion, infatti, sono assai frequenti e, a quanto pare, incontrano il favore dei tanti follower sui social. “Che bello vedere che siete rimasti amici”, “Divertimento garantito”, scrivono i loro fan su Instagram. E poi ancora: “Che bello rivedervi!!!”, “Due amici veri”, “È bellissimo vedere come la vostra amicizia continui anche nella vita reale!”. I telespettatori continuano infatti a seguire con affetto Nino Formicola in ogni sua avventura: riuscirà a sorprenderli ancora una volta nel suo nuovo ruolo su Canale 5?



