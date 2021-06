Nino Formicola/ L’attacco agli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021

Nino Formicola è sempre irriverente e di sicuro non ha peli sulla lingua e anche in questo caso non si è di certo trattenuto. A finire nel suo mirino, da esperto dell’Isola dei Famosi, programma che lo ha visto trionfare, sono stati i tre opinionisti di questa edizione ovvero Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. In un’intervista rilasciata a Casa Chi, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018, Nino Formicola si è lasciato andare ad una serie di commenti sull’edizione che si è appena conclusa, sbagliando forse un po’ sulla conoscenza di Awed visto che parla di lui e di Valentina Persia dicendo che sono arrivati in finale grazie ad un pubblico votante che non è solo quello dei followers, e poi si concentra sui tre opinionisti di quest’anno.

Nino Formicola sbotta contro gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021

Durante l’intervista poi inveisce contro Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, senza fare direttamente i loro nomi ma chiamando in causa gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021: “Io sfotto la gente, per sfotterlo devi conoscerlo se no rischi gli svarioni e rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti quest’anno all’Isola che evidentemente non sapevano una Mado*na”. A quanto pare Nino Formicola presto si metterà alla prova in un altro reality e, in particolare, farà coppia con un altro ex gieffino per lanciarsi nel mitico viaggio di Pechino Express. Chi farà coppia con lui? In molti sono già pronti a scommettere che si tratterà di Franco Terlizzi o magari no? I primi rumors venuti a galla il mese scorso fanno proprio il nome della coppia ma mai dire mai quando si tratta dell’adventure gama in onda nei prossimi mesi su Sky e non più su Rai2.

