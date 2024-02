Nino Formicola: “Quando è morto Zuzzurro per la gente sono morto anch’io “/ “Ecco perché ho fatto l’Isola”

Nino Formicola ricorda Andrea Brambilla, Zuzzurro: “Ecco perché non l’ho mai sostituito nel duo Gaspare e Zuzzurro”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Nino Formicola ricorda il suo compagno di spettacolo, con il quale formava il celebre Zuzzurro e Gaspare: Andrea Brambilla. “Non ho mai sostituto Andrea nel duo perché non posso, siamo stati insieme 40 anni, abbiamo fatto ridere (speriamo!) tante persone per tanti anni, e fare coppia con un altro non avrebbe senso, soprattutto cabarettisticamente, come coppia comica.” ha spiegato il comico.

Quella con Andrea/Zuzzurro è stata sì una collaborazione artistica, ma soprattutto una grande amicizia per Nino Formicola: “Oggi ho ancora il suo numero sul telefonino, non l’ho mai cancellato. – ha ammesso su Rai Uno – La sua morte è stata una doppia mazzata, sentimentale e perché a 60 anni mi sono dovuto ricreare una carriera. Eravamo un unicum, infatti siamo l’unica coppia che chiamavano Zuzzurro e Gaspare e viceversa.”

Nino Formicola: “Ecco perché ho deciso di partecipare all’Isola dei Famosi”

Per Nino Formicola, la morte di Zuzzurro ha segnato per lui la fine della sua precedente carriera: “Morto Andrea mi sono reso conto che ero morto anch’io per la gente, è per quello che ho fatto l’Isola dei Famosi, per ricordare che io ero ancora vivo e avevo ancora le bollette da pagare. Ora sono a teatro con Max Pisu con lo spettacolo Forbici e Follia.”

Non solo il teatro: Formicola è pronto a mettersi ai fornelli per raccontare cosa si mangia quando si è single. “Io cucino, domani parte il mio programma sulla cucina dei single con delle ricette per loro. Si chiamerà ‘La cucina dei single’, partirà sui social. Cosa direbbe Andrea di questo? Direbbe: ‘Non gli basta cucinare, ora vuole avvelenare anche gli altri!’ Conoscendolo avrebbe detto così…” ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA