Nino Formicola “Svolta a teatro, sarò Fausto Coppi”/ “Pechino Express? Non so se…”

Tante novità in vista per Nino Formicola. L’attore torna al teatro con uno spettacolo del tutto nuovo in cui, per la prima volta, abbandona la sua vena comica per dare spazio ad un ruolo drammatico. Formicola sarà infatti Fausto Coppi, grande sportivo a cui è legato non solo da una palese somiglianza, ma anche da alcune proposte ricevute in passato. Le racconta in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “C’è una cosa che accomuna qualsiasi forma di spettacolo e di sport: vincere.” considera subito l’attore e comico. Per poi spiegare: “Il problema è che chi sta sulla bicicletta vuole vincere e chi sta sul palcoscenico vuole vincere, cioè vuole piacere al pubblico ed essere amato.” Così svela in che modo è legato a Coppi: “Quando è arrivata la proposta di questo ruolo ho pensato fosse nel mio karma, perché tanti anni, più di 30 anni fa, mi fecero un servizio fotografico con la divisa di Coppi e la sua bici. Mi fecero fare due tornanti ed io ero morto dalla fatica. Alla fine sono venuti fuori questi scatti di me col gel, poi hanno messo di fianco la foto mia e di Coppi, trovando una notevole somiglianza.”

Nino Formicola/ L'attacco agli opinionisti dell'Isola dei Famosi 2021

Nino Formicola e quello strano destino che lo lega a Fausto Coppi

Qualche anno dopo, però, scoprì che un noto regista aveva pensato proprio a lui per interpretare Fausto Coppi: “Poi, quando si fece la fiction su Coppi, il regista anni dopo mi disse che la prima persona a cui aveva pensato ero io ma ero troppo piccolo per fare Coppi che era, invece, molto alto. Infine è arrivata questa proposta che è stravagante per me, sia perché è un monologo, che io non amo fare solitamente, sia perché è serio.” ha ammesso Nino Formicola in diretta radio. Un ruolo di cui, ammette, ha quasi timore perché significa rimettersi in gioco, pur non lasciando ciò che è stato finora: “Non è un’evoluzione, io non lascio dietro la mia parte buffonesca. – ha infatti tenuto a precisare – Volevo provare a vedere se è vero che i comici possono fare i drammatici e devo dire che sono rimasto colpito dal risultato.”

Nino Formicola "Maria Teresa Ruta? Fu più di una cotta!"/ "Mia moglie Alessandra..."

Nino Formicola a Pechino Express?

Voci di corridoio vorrebbero Nino Formicola nel cast della prossima edizione di Pechino Express; voci che il comico conferma: “Franco Terlizzi, il mio amico dell’Isola dei Famosi, si è inventato questa coppia e l’ha proposta e poi mi hanno contattato chiedendomi se avessi voluto partecipare.” ha rivelato, palesando poi desiderio di partecipare e, al contempo, qualche perplessita: “Io ho fatto presente che ho l’età dei datteri, non è che me la senta molto, ho compiuto 68 anni… Mi divertirebbe l’idea ma non saprei dirlo ora con certezza…”, ha infine concluso.

LEGGI ANCHE:

Nino Formicola e la moglie Alessandra Raya/ Arriva la replica a Maria Teresa Ruta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA