Nino Frassica/ 70 anni e non sentirli tra boom di ascolti e ironia pungente

Nino Frassica continua a macinare ascolti diventando il prezzemolino della tv italiana. L’attore siciliano nei giorni scorsi ha registrato un boom di ascolti (almeno se teniamo conto dei numeri fatti da Canale5 in quest’ultimo periodo) con la fiction Fratelli Caputo e così eccolo protagonista come ospite fisso del reboot di Affari Tuoi condotto da Carlo Conti e in onda al sabato sera e anche sul palco dell’Anno che Verrà, lo show che chiuderà questo nefasto 2020 a colpi di canzoni e balli al fianco di Amadeus. Anche il comico siciliano sarà sul palco come ospite di questo speciale spettacolo che segnerà il countdown in attesa del primo giorno del nuovo anno. Per la gioia dei fan, quindi, Nino Frassica andrà in onda almeno tre serate a settimana e questo è ancora un ottimo traguardo per un attore che ha da poco compiuto 70 anni (il suo compleanno è l’11 dicembre). Proprio il comico messinese ha avuto modo di fare un bilancio della sua carriera e della sua vita nei giorni scorsi in un’intervista su Libero alla quale ha sottolineato anche che avrebbe comunque fatto questo mestiere nella vita ma che con Renzo Arbore è stato tutto diverso, lui gli ha permesso di uscire dall’anonimato in cui sarebbe finito.

Nino Frassica ospite a L’Anno che Verrà per i suoi 70 anni

Anche riguardo alla televisione di oggi Nino Frassica ha una visione tutta sua e se molti suoi colleghi continuano a lamentarsi di trash e reality, lui vede tutto con molta più lucidità spiegando che un tempo quello c’era in tv e quello si doveva vedere, mentre adesso c’è la facoltà di scegliere, di amare un genere e trovarlo su un determinato canale, quello che lui definisce televisione self service. Nino Frassica ha raccontato anche del suo lockdown fatto di tanta lettura e di tanta scrittura, di un libro e di alcuni sketch, ma anche di progetti che adesso sta mettendo insieme, ben due film con due ruoli diversi tra malavitosi e saggi. E la sua vita privata? L’attore è sempre al fianco della sua bella compagna Barbara Exignotis, con la quale vive a Roma ormai da oltre due anni. E’ lei il segreto del suo sentirsi giovane nonostante i suoi 70 anni?



