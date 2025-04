Nino Frassica sarà uno degli ospiti della trasmissione Ne Vedremo delle Belle, terza puntata che vede la conduzione – su Rai in prima serata – del conduttore Carlo Conti. Nino sarà tra i protagonisti nella prova dell’intervista con uno dei concorrenti che dovrà prendere parte allo show. Ma vediamo meglio chi è Nino Frassica.

Nino Frassica, vero nome Antonino, nasce a Messina l’11 Novembre 1950. L’uomo debutta nel mondo dello spettacolo nel 1980 quando prende parte ad un film di Renzo Arbore dove interpreta un tecnico televisivo. Cinque anni dopo Arbore lo chiama in una trasmissione tv Rai ‘Quelli della notte’ e dagli anni ’80 diventa un uomo chiave nei varietà televisivi.

Vediamo Nino Frassica in programmi tv come Fantastico, Scommettiamo che…? e Domenica In e nel 2008 diventa è tra gli ospiti della trasmissione I migliori anni e ne prende parte anche in alcune edizioni degli anni successivi. Un comico polivalente che si occupa di varie cose e sempre con una comicità particolare. Oltre a lavorare in vari programmi è anche un ottimo attore.

Nino Frassica tra exploit nella televisione e vita privata

Nino Frassica ha lavorato come conduttore tv e come attore e dal 1999 è uno dei personaggi chiave della fiction tv Don Matteo. Grazie al ruolo di ‘Maresciallo Cecchini’ Nino è diventato ancora più riconoscibile ed è molto apprezzato nel mondo della televisione; ha preso parte anche al film The Tourist di Johnny Depp, seppur in un minimo ruolo.

In parte turbolente la vita privata dell’attore che sposa l’attrice Daniela Conti nel 1985 ed i due si separano nel 1993, ma insieme decidono di non avere figli. I due hanno lavorato insieme anche post matrimonio con lei che prende parte ad una puntata di Don Matteo. Successivamente l’uomo ha conosciuto Barbara Exignotis, i due hanno 25 anni di differenza ma sono molto legati e si sono sposati nel 2018 dopo anni di convivenza.

Barbara Exignotis è un’ex pornostar e la storia con Nino Frassica ha destato molto curiosità ma i due hanno sempre avuto un ottimo rapporto e di loro si parla sempre molto bene. Nel 2018 si sposarono in municipio con qualche amico e pochi parenti, e al tempo destò molta curiosità la mise del loro matrimonio, lui in camicia e lei in abito di pizzo nero.