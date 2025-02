Nino Frassica, chi è: da Messina al successo con la televisione

Nino Frassica, conduttore, attore ma soprattutto comico, è partito da Messina, dove è nato nel 1950. Fin da piccolo ha avuto un senso dell’umorismo molto spiccato, tanto che nel 1970 ha formato il primo gruppo comico, chiamato “I cantatori pelosi della cantatrice calva”, derivante appunto dalla commedia di Eugene Ionesco “La cantatrice calva”. A scoprire il comico siciliano fu Renzo Arbore, o meglio, fu Frassica a farsi scoprire da lui: gli mandò infatti un messaggio particolare che lo colpì, tanto che arrivarono così le prime proposte lavorative.

Nel 1983, Arbore chiamò Nino Frassica per prendere parte a “FF.SS” su Tele Ottaviano, partecipando poi l’anno successivo anche a “Quelli della notte”, sempre con Renzo Arbore. Successivamente è arrivata la Rai, con programmi vari come “Domenica In”, “I Cervelloni”, “Colorado” e tanti altri programmi di successo che hanno portato la sua popolarità a crescere, ottenendo sempre più amore da parte del pubblico. Dopo i programmi comici e non, per Nino Frassica sono arrivati anche i film, tra tv e cinema. Iconica la sua partecipazione a “Don Matteo“, con il ruolo del Maresciallo Cecchini ricoperto dal 2000 a oggi, o meglio, dal 1998, quando è stato scritturato per il ruolo nella fiction, andata in onda per la prima volta nel 2000 e tutt’ora particolarmente amata dai telespettatori.

Nino Frassica, chi è: “Ho preso la verve comica da papà”

Televisione ma non solo: Nino Frassica, nel corso della carriera ha recitato anche in diversi ruoli al cinema, prendendo parte a film iconici come “Vacanze di Natale ’91”, “Eccezzziunale veramente”, “Andiamo a quel paese” e tanti altri ancora. Una carriera molto ricca, dunque, tra televisione, cinema, programmi televisivi, fiction e spettacoli in teatro. La verve comica, Nino Frassica l’ha presa dal papà, come spiegato da lui stesso: “Papà era molto spiritoso; ma soprattutto nasce come reazione alla noia della provincia dove sono nato…”.