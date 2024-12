L’arte dell’umorismo, del teatro puro, della comicità a tratti irriverente e sempre di una goliardia preziosa; Nino Frassica è maestro di questo e tanto altro, punto cardine del settore tra cinema, teatro e tv. Ma come spesso si racconta quando si parla di personaggi iconici del mondo dello spettacolo, sono fondamentali gli albori di vita e il ruolo dei genitori alla base del raggiungimento dei propri sogni.

Matteo, chi era il fratello di Nino Frassica morto lo scorso aprile/ L'attore: "Più spiritoso di me"

Nino Frassica non ama raccontarsi nel privato ma, in alcuni stralci di interviste rilasciate nel tempo, l’attore ha impreziosito con aneddoti significativi in riferimento all’apporto e rapporto dei suoi genitori. “Da chi ho ereditato la mia vena comica? Più da papà, era molto spiritoso; ma soprattutto nasce come reazione alla noia della provincia dove sono nato…”. Nel suo percorso umano Nino Frassica ha avvertito costantemente il supporto dei genitori, anche nella semplicità di lasciarlo libero di costruire la propria strada senza ostacoli: “Non chiedevo soldi a casa, mai, mi mantenevo da solo facendo tanti lavori e spettacoli”.