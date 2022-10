Nino Frassica/ Da il Collegio a Ballando con le stelle 2022: ecco cosa aspettarci

Nino Frassica, da Il Collegio a Ballando con le Stelle 2022: divertimento assicurato

C’è anche Nino Frassica tra gli ospiti di Ballando con le Stelle 2022, in onda questa sera, sabato 29 ottobre su Raiuno. L’attore delizierà il pubblico del programma e i suoi fan con una curiosa esibizione preparata assieme a Maurizio Ferrini e ad un coach del talent. Attesa alle stelle per quello che si preannuncia essere un momento di tv davvero spassoso e ricco di leggerezza. In questo periodo, oltretutto, Nino Frassica sta vivendo un’esperienza inedita a livello professionale.

Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ La differenza d'età, cinema per adulti e..

Infatti dallo scorso 18 ottobre è diventato voce narrante de Il Collegio, dove gli studenti di questa edizione lo stanno letteralmente lasciando a bocca aperta. Troppo agitati? Decisamente. “La sovreccitazione, li vedo stressati, non sono calmi. Sono impazienti, quasi sofferenti”, ha raccontato Frassica a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il collegio 7, slitta la data inizio messa in onda/ Tutte le novità

Nino Frassica pronto ad esibirsi di fronte ai giurati di Ballando con le Stelle 2022

In attesa di vederlo all’opera questa sera, dunque, Nino Frassica pensa ai suoi ragazzi de Il Collegio. Un docu-reality che a tratti lo ha riportato indietro nel tempo: “Molte cose non sono cambiate ma i ragazzi di oggi soffrono la mancanza del telefonino, ma nello stare insieme, nei problemi tra compagni, i sentimenti sono uguali in tutte le generazioni”.

I ragazzi di oggi, secondo Frassica, sono meno preparati rispetto alle vecchie generazioni, ma anche molto più svegli: “Studiano meno ma capiscono di più“, ha dichiarato l’attore. Chissà in quanti collegiali lo seguiranno questa sera a Ballando con le Stelle 2022, dove finalmente sarà lui ad essere valutato, sotto la lente di ingrandimento dei giurati.

Frassica: "Renzo Arbore? Gli sono piaciuto subito"/ "Il Maresciallo Cecchini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA