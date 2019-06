NINO FRASSICA/ Dal matrimonio con Barbara Exignotis al nuovo Don Matteo (Il meglio di Domenica in)

La risata non manca mai quando Nino Frassica appare sul piccolo schermo degli italiani e condivide una delle sue tante perle di umorismo. Nei panni di sacerdote oppure di Maresciallo, come co-conduttore al fianco di Renzo Arbore o per promuovere la sua Novella Bella, ha poca importanza. Il comico messinese ne ha sempre per tutti, anche se ha di certo delle vittime preferite che ama citare spesso nei suoi monologhi. Come Valeria Marini e Pamela Prati, quest’ultima protagonista di una delle ultime copertine del suo periodico. Non c’è bisogno di dirlo: le foto del matrimonio annunciate da Frassica non celavano altro che un foglio bianco: ormai l’argomento è più caldo che mai e chiunque ama lanciare una frecciata alla showgirl avvolta nel dubbio dello scandalo. Senza dimenticare la sua partecipazione al programma di Mara Venier, che ha scelto di averlo fra gli ospiti anche dell’ultima puntata. Al suo fianco ancora una volta Renzo Arbore, con cui si è lanciato in un duetto sulle note di Grazie dei fiori bis. Nino Frassica sarà inoltre uno dei volti che rivedremo su Rai 1 nel pomeriggio di oggi, grazie allo speciale Domenica In… il meglio di.

NINO FRASSICA, IL MATRIMONIO CON BARBARA

L’attore infatti ha partecipato a uno degli appuntamenti dello scorso ottobre, questa volta in coppia con Orietta Berti per un’inedita intervista doppia. “Devo rispondere quello che risponde lei?”, chiede dopo aver scoperto che cosa lo attenderà nei minuti successivi, per poi rivelare che come professione fa la “soubrette, artista a 360 giri”. Non è trascorso nemmeno un anno da quando Nino Frassica è diventato il marito della compagna Barbara Exignotis. Una cerimonia civile che i due hanno organizzato a Roma e non in Sicilia, come in precedenza aveva svelato l’attore. Al suo fianco ancora una volta due dei volti storici di Don Matteo, Pietro Pulcini e Francesco Scali, che gli hanno fatto da testimoni. Il primo, conosciuto per il suo ruolo di Pietro Ghisoni, ha fatto di recente anche una piccola incursione a Ballando con le Stelle 2019, in occasione di una reunion di alcuni dei protagonisti più amati della storia della fiction.

LA NUOVA SERIE DI DON MATTEO

Un’occasione che ha spinto diversi fan a chiedersi se Flavio Insinna sarebbe ritornato sul set come Maresciallo uscente, anche se le cose andranno in modo diverso. Ci sarà infatti un vero ritorno nella dodicesima stagione, quello di Simone Montedoro. In seguito alla sua uscita, Frassica aveva speso parole importanti in suo favore e aveva richiesto con tutte le forze di poterlo riavere di nuovo nei panni del Maresciallo Tommasi. Sarà solo uno dei tanti appuntamenti in cui potremo ammirare l’attore comico, anche se oggi chiuderà al fianco di Fabio Fazio le porte dell’edizione attuale di Che tempo che fa. Si attendono news infatti per la prossima fatica di Frassica, impegnato con Marco Bocci in una serie tv che verrà girata a Nardò, ricorda Piazza Salento. Le riprese sono state bloccate negli scorsi mesi, ma secondo le previsioni la macchina si riattiverà il prossimo luglio, per una messa in onda che potrebbe invece avvenire già quest’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA